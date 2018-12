Voici ce que révèle le baromètre politique des personnalités en Wallonie.





Le PS sauvé par ses locomotives

Le PS obtient généralement un meilleur score aux élections que celui prédit par les sondages. Plusieurs facteurs expliquent cela. À commencer par la popularité de ses figures de proue dont l’effet d’attraction sur les électeurs n’est pas pris en compte dans les sondages. Les socialistes parviennent à placer trois des leurs sur le podium des personnalités politiques les plus populaires en Wallonie, alors qu’ils réalisent un score médiocre dans le baromètre politique.

Il est loin le temps où Elio Di Rupo, président du PS, écrasait la concurrence. Avec 32 % d’opinions favorables (- 5 points), il se retrouve en troisième position. Il est devancé de peu par Rudy Demotte (34%), mais il est surtout largué par Paul Magnette (43%), récemment nommé porte-parole du PS et probable successeur du Montois à la tête du parti.

On sait déjà que Paul Magnette sera tête de liste aux européennes et qu’Elio Di Rupo tirera la liste fédérale dans le Hainaut. À en croire le sondage, le PS aurait intérêt à donner une place en vue à Rudy Demotte. Il sera sans doute tête de liste à la Région dans la circonscription de Wallonie picarde.

+ 3 Places pour Jean-Marc Nollet

La coprésidente d’Écolo, Zakia Khattabi, a manifestement eu raison de parier sur Jean-Marc Nollet pour compléter son binôme à la tête du parti (en remplacement de Patrick Dupriez). M. Nollet, 30 % d’opinions favorables (+3 points), gagne trois places et lorgne le podium.

- 5 Places pour Willy Borsus

Willy Borsus (MR) ne capitalise pas sur son poste de ministre-Président wallon qu’il occupe depuis pratiquement un an et demi. Avec 20 % d’opinions favorables (- 5 points), il perd cinq places dans le classement et n'arrive que 14e. De manière générale, toutes les personnalités du MR se comportent mal dans le sondage.

Les indépendantistes flamands

Jan Jambon (N-VA) réalise la plus forte percée dans le classement wallon. Avec ses 20 % d’opinions favorables (+ 6 points), il gagne sept places et s’installe en 15e position. Son collègue de parti, Theo Francken, 13e, progresse également (+ 1 point). Les positions fermes des deux anciens ministres flamingants sur les questions migratoires et de sécurité plaisent manifestement à une part significative de l’électorat wallon (et contrairement à l’électorat bruxellois).





Le top 20 en Wallonie

1.Paul Magnette (PS) : 43%

2. Rudy Demotte (PS) : 34%

3. Elio Di Rupo (PS) : 32%

4. Jean-Marc Nollet (Ecolo) : 30%

5. Benoît Lutgen (CDH) : 29%

6. Didier Reynders (MR) : 28%

7. Charles Michel (MR) : 25%

8. Alexander De Croo (Open VLD) : 25%

9. Olivier Maingain (Défi) : 25%

10. Carlo Di Antonio (CDH) : 24%

11. Olivier Chastel (MR) : 22%

12. Marie-Martine Schyns (CDH) : 21%

13.Theo Francken (N-VA) : 21%

14. Willy Borsus (MR) : 20%

15. Jan Jambon (N-VA) : 20%

16. Jean-Claude Marcourt (PS) : 20%

17. Kris Peeters (CD&V) : 19%

18. Raoul Hedebouw (PTB) : 19%

19. Denis Ducarme (MR) : 18%

20. Jean-Luc Crucke (MR) : 16%







La fiche technique

Ce sondage d’opinion a été effectué par téléphone fixe ou mobile, du lundi 19 novembre au samedi 8 décembre 2018, sur un échantillon représentatif de 2 797 électeurs belges à la demande de La Libre Belgique, la RTBF, la VRT et De Standaard.

Les enquêtes ont été réalisées dans chacune des 3 Régions de Belgique sur un échantillon aléatoire de n = 1 038 électeurs résidant en Flandre, n = 1 016 électeurs francophones résidant en Wallonie et de n = 743 électeurs résidant à Bruxelles.

La marge d’erreur maximale est de ± 3,1 % sur les échantillons de Flandre et de Wallonie et de ± 3,6 % sur celui de Bruxelles.