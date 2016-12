Nul autre leader politique n’a autant marqué la Belgique des années 2000 que ces deux-là. Nulle autre personnalité, néerlandophone ou francophone, de gauche ou de droite, n’a autant pesé sur la trajectoire du pays.

Elio, Bart. Deux prénoms de quatre lettres qui sont devenus des marques, des labels, au service de deux projets de société antagonistes.

Di Rupo, De Wever. Deux noms à la structure identique, qui semblent conçus pour se répondre et s’opposer. Le président du PS et celui de la N-VA partagent un destin personnel hors du commun. L’un comme l’autre affichent une longévité au pouvoir exceptionnelle - d'autant plus exceptionnelle qu'ils personnalisent deux courants politiques que l'on disait moribonds à la fin des années 1990, le socialisme pour le Montois, le nationaliste flamand pour l'Anversois.

Curieusement, en dépit de leur grande exposition médiatique, Elio Di Rupo et Bart De Wever restent des personnalités mystérieuses, énigmatiques. Ce sont les facettes méconnues de ces deux ambitieux que « La Libre » a décidé d’explorer, à travers deux séries exceptionnelles. La première, consacrée à Bart De Wever, est parue cet été du mardi 16 au samedi 20 août. La seconde, sur Elio Di Rupo, débute ce samedi 24 décembre. Elle s’achèvera le vendredi 30 décembre. Six exemplaires de « La Libre » à ne pas manquer.

De toute évidence, Elio Di Rupo et Bart De Wever seront à nouveau les protagonistes majeurs des élections de 2019.

Elio Di Rupo est parvenu pendant quinze ans à maintenir le PS comme première force politique en Belgique francophone. Une prouesse, alors que la gauche s'effondrait partout ailleurs en Europe... Mais l'éviction du gouvernement fédéral, en 2014, a été un traumatisme. Simple parenthèse ? Ou au contraire le premier acte d'un irrémédiable déclin pour le socialisme wallon et bruxellois ?

Bart De Wever, après avoir pris en 2003 la direction d'un parti nationaliste flamand en lambeaux, après l'avoir propulsé en 2010 et 2014 jusqu'à des sommets inédits, vivra peut-être en 2019 le rendez-vous avec l'Histoire pour lequel il se prépare depuis sa prime jeunesse. Pourra-t-il, voudra-t-il précipiter l'éclatement de la Belgique ?