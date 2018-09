2

"C'est le monde à l'envers", "situations dangereuses"... Des personnes sans papiers et avec un casier judiciaire ont été libérées de centres fermés

Des personnes sans papiers et avec un casier judiciaire ont été libérées de centres fermés, rapporte lundi Het Nieuwsblad sur base de documents que le journal a pu consulter et qu'évoquent également Gazet van Antwerpen et Het Belang van Limburg.