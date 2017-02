Bernard Liébin (MR) a démissionné jeudi des conseils communal de La Louvière et provincial du Hainaut et de tous les mandats qui en découlent, a indiqué jeudi soir le président du MR Olivier Chastel sur Twitter. Bernard Liébin était chef de groupe MR au conseil provincial du Hainaut et conseiller communal à La Louvière. Mais récemment, ses potentiels conflits d'intérêts avaient fait surface.

Il est en effet administrateur ou membre du comité de direction de plusieurs sociétés d'investissement ou de financement ayant aidé la Brasserie Saint-Feuillen, au Roeulx, dont il est aussi administrateur.