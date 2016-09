"Blocage" et "déni de démocratie": Pierre-Yves Jeholet (MR) accuse le gouvernement wallon

Politique belge

Pierre-Yves Jeholet, le chef du groupe MR au parlement wallon, accuse le gouvernement de "blocage" et de "déni de démocratie". Qu’est-ce qui peut bien provoquer un tel courroux ? Depuis les élections régionales de 2014, le MR a augmenté plus que sensiblement sa présence au parlement wallon, en termes de siège, passant de 20 à 25 par rapport à 2009. La clé d’Hondt, utilisée pour calculer le poids des différents partis représentés au parlement, au sein des organismes publics dépendant de la Région, donne au MR des administrateurs supplémentaires. "Il faut toujours un certain laps de temps entre les élections et les changements au sein des conseils d’administration, mais ici, nous en sommes à la moitié de la législature. Dans une dizaine de conseils d’administration, rien n’a encore bougé…"

"C’est important"

Tous les ministres qu’il a interrogés sur ce sujet lui ont à chaque fois assuré "que les choses allaient se faire. Et finalement je ne vois rien venir. Pour avoir accès à l’information dans ces structures, nous comptons sur nos administrateurs, c’est important", précise-t-il encore.

Quels sont les organismes publics concernés par le non-renouvellement des conseils d’administration, selon le libéral ? La SPGE (Société publique de gestion de l’eau), notamment. "Le MR disposerait de deux administrateurs depuis 2014, rien n’a bougé." La Sogepa (Société de gestion des participations), la SRIW, Sowafinal et Sofipole (société d’investissements) sont aussi concernés. "Ici, ils ne veulent pas appliquer la clé d’Hondt qui nous donne un administrateur en plus."

M. Jeholet évoque encore Wespavia (filiale de la SRIW), Wallimages, le Circuit de Spa-Francorchamps, les Lacs de l’Eau d’Heure, Etnic (service de statistiques) ou encore le CRMSF (monuments et sites).