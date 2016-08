Bouchez est attaqué de toute part sur le vote obligatoire

Politique belge

Georges-Louis Bouchez aime être au centre de l’attention médiatique. Jeudi, il a été bien servi. Dans "La Libre", il a ouvert un front politique autour de la suppression de l’obligation de vote. Le MR va entamer une grande réflexion sur cette question le 21 septembre prochain. Mais le bouillonnant Montois n’a pas attendu jusque-là : pour lui, c’est clair, il faut absolument laisser aux citoyens le droit de choisir s’ils veulent ou non se rendre dans l’isoloir.

La réaction dans les autres partis a été brutale et d’une rare rapidité. Le premier à ouvrir le feu : André Flahaut (PS), le ministre du Budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il est 6 h 37 lorsqu’il lâche un premier tweet très critique : "Abandonner le vote obligatoire… Le MR joue avec des allumettes au-dessus du baril de poudre. Folie démagogique." Toute la journée, les réseaux sociaux vont continuer à s’agiter autour de la proposition libérale.

Attaque rapide du CDH

En ce qui concerne les réactions plus officielles, le CDH a dégainé rapidement également. A 9h10, les rédactions reçoivent un communiqué condamnant l’idée portée par Georges-Louis Bouchez. "Le CDH refuse catégoriquement la levée de l’obligation de participer aux élections. La citoyenneté n’est pas optionnelle […] , s’émeuvent les humanistes. Nous rappelons au MR que la citoyenneté est un ensemble de droits et de devoirs. Ces droits et devoirs ne sont pas négociables, à prendre ou à laisser en fonction d’intérêts particuliers."

Ecolo : "Le MR combat le mal par le mal"

Pour le politologue Pascal Delwit, la suppression de l’obligation de vote pourrait profiter électoralement au MR et à Ecolo (et désavantager le PS, le CDH et le PTB). Toutefois, cet avantage possible n’a pas converti les verts. "Ecolo est attaché au vote obligatoire. Quelle est l’idée sous-jacente qui se cache derrière cet abandon ?, s’interroge Patrick Dupriez, coprésident d’Ecolo. Certains semblent avoir besoin d’exister en surfant sur ce qui ne va pas - le désintérêt pour la chose publique - mais ils veulent combattre le mal par le mal. Ecolo défend l’obligation de vote même si ce n’est pas à notre avantage électoralement. Par ailleurs, le Parlement doit être le reflet de la population et ce ne serait pas le cas avec un vote facultatif."

Même "enthousiasme" au PS. La réaction officielle du parti nous est donnée par le jeune député wallon Pierre-Yves Dermagne : "On a le sentiment d’une contradiction au MR qui ne parle que de responsabilité et de devoirs depuis des mois et qui, en même temps, parle de supprimer l’obligation de vote qui est elle-même un devoir démocratique… Quand je relis les justifications de Georges-Louis Bouchez en faveur de l’abandon de l’obligation de vote - une obligation qui avantagerait le PS et le CDH -, je pense à Bertolt Brecht : quand le peuple vote mal, changeons le peuple, pour le paraphraser."

PS : "Un ouvrier égale un banquier"

Outre le recours au dramaturge allemand, Pierre-Yves Dermagne rejette en particulier un argument invoqué par le délégué général du MR : Georges-Louis Bouchez affirmait que le vote devenu facultatif obligerait les partis de gauche à mieux prendre en compte le sort des plus démunis afin de garder leurs suffrages. "Au contraire, le vote obligatoire pousse justement la classe politique à prendre en compte l’ensemble de la population puisque la voix d’un ouvrier compte autant que la voix d’un banquier", juge l’élu socialiste.

Défi : "Bouchez est un vieux ringard"

Enfin, Défi a également tiré un missile vers les libéraux : "L’annonce par certains dirigeants du MR de la remise en cause du droit de vote obligatoire prouve une fois de plus que ce parti s’éloigne de la modernité de la démocratie libérale en avançant des idées qui sentent le rance du vieux conservatisme, dénonce le parti d’Olivier Maingain. Le MR revient avec des conceptions qui sont dignes de l’Ancien Régime. A bien écouter les arguments de Georges-Louis Bouchez, à quand la promotion du vote censitaire par le MR ? Le jeune délégué général du MR est déjà un vieux ringard…"

