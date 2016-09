Bracke : "La N-VA ne peut pas faire une réforme institutionnelle toute seule"

L'entreprise Douwe Egberts de Grimbergen ferme : 274 emplois en péril

"Cette annonce rentre dans le cadre de la stratégie du groupe d'optimiser ses capacités de production et de distribution et vise à établir un réseau d'approvisionnement plus adapté aux besoins en constante évolution des consommateurs et clients", a précisé l'entreprise dans un communiqué.