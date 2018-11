Les négociations entre le PTB-PVDA et le Sp.a ont abouti à un accord à Zelzate, annonce Belga.

Le PTB/PVDA participera bien à une majorité communale en Belgique. Si les négociations entre le parti et le PS ont capoté à Charleroi, Liège, Molenbeek ou encore Herstal, elles ont bel et bien abouti à Zelzate (Flandre orientale) où le PTB/PVDA et le sp.a organisent une conférence de presse ce samedi midi sur le résultat de leurs discussions. Les élections du 14 octobre dernier ont pemis aux 2 partis de disposer d'une majorité à Zelzate, les socialistes comptant 7 sièges (+2 par rapport aux précédentes élections) et le parti de gauche radicale 6.

C'est donc la première fois que le PTB/PVDA participe à une majorité communale. Jusqu'à présent, il n'était présent que dans la majorité du district de Borgerhout, en coalition avec le sp.a et Groen.

Lorsque La Libre Belgique interrogeait Tom De Meester, le responsable du PTB-PVDA en région gantoise, le 19 octobre dernier, le politique était confiant. À ce moment précis, il déclarait: "L’ambiance est très bonne. Nous ne voulons pas précipiter les choses. Il n’y a pas de précédent et donc nous devons vraiment préparer cela sérieusement. Il est vrai que nous étions dans la majorité à Borgerhout, un district d’Anvers, mais c’est différent parce qu’il y a beaucoup moins de compétences dans un district que dans une commune."

À l'époque, Tom De Meester déclarait qu'il n'était pas inquiet quant à l'éventualité de la mise en place d'un cordon sanitaire à l’égard de son parti en Wallonie comme en Flandre, d’ailleurs : "Je comprends que Rik Torfs en ait envie mais il n’y arrivera pas. Un cordon sanitaire, c’est à l’égard de ceux qui propagent des idées racistes et qui ne respectent pas les droits de l’homme. Ce n’est pas notre cas", déclarait-il.