Les institutions provinciales doivent-elles être conservées ? Le débat est récurrent. Vous trouverez toujours des partisans d’un maintien de ces structures intercalées entre le niveau local et le niveau régional. Mais la récente affaire Publifin donne une nouvelle fois un éclairage négatif de cette institution. Trois des principaux artisans de ce système opaque sont des élus de la province de Liège. André Gilles (PS) est député provincial, Georges Pire (MR) était jusqu’il y a peu conseiller provincial (et ancien député provincial) et Dominique Drion (CDH) siège comme conseiller provincial. "A la Province, on vit heureux parce qu’on y vit caché", avait-on coutume d’écrire. Avait, parce que désormais la maxime toute entière, surtout à Liège, semble à conjuguer à l’imparfait.

Une pratique de cumul assez généralisée

Les rois des "cumulards" liégeois sont en train de s’effacer. Les regards pourraient dès lors se tourner vers les autres provinces wallonnes. Que l’on se rassure, on n’y a pas - pour l’heure ? - débusqué de nouvelles affaires Publifin. Par contre, il apparaît vite que certains élus provinciaux n’ont rien à envier à leurs collègues liégeois en matière de cumul (voir ci-contre).

Précisons quand même que certains mandats découlent directement des compétences attribuées au député provincial. Celui qui a par exemple hérité du tourisme occupera également des fonctions d’administrateur au sein de différentes ASBL ou autres fédérations provinciales du tourisme.

D’autres mandats rémunérés

Les mandats rémunérés des "ministres" provinciaux sont-ils très rémunérateurs ? Sans doute pas autant que ceux qui étaient liés à Nethys. On peut néanmoins s’interroger, la transparence totale n’étant pas encore la norme en la matière (mais cela devrait changer, si on en croit les projets du gouvernement wallon).

D’autant que l’indemnité de base d’un député provincial est loin d’être ridicule. Selon le code wallon de la démocratie locale, cette indemnité est identique à celle d’un "sénateur". Le mandat de sénateur ayant évolué, on considérera, selon Jean Faniel, directeur du Crisp, que l’indemnité d’un député provincial sera équivalente à celle "d’un député classique. Que ce soit à la Chambre ou au Parlement wallon. Mais à quelques nuances près." Il faut, notamment, tenir compte des cotisations de pensions et du statut fiscal qui sont différents pour les députés provinciaux.

Selon les derniers calculs qu’il a réalisés, Jean Faniel annonce une rémunération brute annuelle de "87 790,20 euros" pour un député provincial . Un montant auquel il convient d’ajouter, comme pour les autres députés du pays, l’indemnité forfaitaire qui couvre le frais et charges inhérentes à leur fonction. Cette indemnité atteint les 24 580 euros annuellement. "On peut estimer le salaire mensuel net d’un député provincial à 5 890 euros." En comparaison, un député fédéral touche mensuellement un montant net de "5 950 euros car en 2012, les députés ont décidé de procéder à une retenue de 5 %. En Wallonie et en Flandre, un député touche 6 120 euros et à Bruxelles, 6 080 euros", ajoute encore Jean Faniel.

Trois ministres

Evidemment, lorsque les jetons de présence liés à d’autres mandats s’accumulent, les rémunérations - légales, précisons-le - deviennent encore plus confortables. Et à ce jeu, c’est en province de Namur que l’on trouve proportionnellement les plus gros cumulards.

On peut penser que la province est un éteignoir politique. Qui connaît, en effet, les mandataires qui y siègent ? On rappellera quand même que trois ministres wallons de l’actuel gouvernement ont siégé comme députés provinciaux dans un passé proche. Il s’agit de Pierre-Yves Dermagne (PS, en province de Namur), Christophe Lacroix (PS, en province de Liège) et René Collin (CDH, en province de Luxembourg). La province mène donc à tout, à condition d’en sortir.