Ecolo demande au ministre de rendre des comptes.

Nos confrères du Vif révélaient, jeudi matin qu’une ASBL (Bea ASBL) qui a organisé en 2015 et 2016, sur le site du festival de musique de Dour, un salon du bien-être animal, avait reçu deux subsides pour un montant total de 40 000 euros (17 000 euros en 2015 et 23 000 euros en 2016) de la part du ministre Carlo Di Antonio (CDH). Que le ministre wallon en charge du bien-être animal octroie un subside à une ASBL active dans ce secteur ne pose en soi aucun problème. Cependant plusieurs éléments peuvent poser question.

Que cette ASBL soit installée à Dour, la commune où Carlo Di Antonio est bourgmestre empêché n’est en soi, non plus, aucunement répréhensible. Par contre ce qui éveille la méfiance c’est que cette ASBL a été mise sur pied, notamment, par deux personnes travaillant au cabinet du ministre. La première y travaille encore, la seconde travaille pour une ASBL liée au Festival de Dour (fondé en son temps par Carlo Di Antonio). Ces deux personnes qui ne sont plus dans le conseil d’administration de Bea ASBL -elles sont redevenues simples membres- étaient affectées à la cellule “relais mandataires-citoyens” qui selon le cabinet Di Antonio, existe dans la plupart des cabinets et permet de relayer les demandes de citoyens à l’égard du ministre.

De plus, le siège social de l’ASBL se situe rue des Canadiens à Dour, un bâtiment qui abrite de nombreuses sociétés et ASBL liées au festival de Dour et à Carlo Di Antonio. Enfin lors des éditions de ce salon du bien-être animal, l’invité d’honneur n’était autre que… Carlo Di Antonio.

Du côté du cabinet, on répond point par point : “Cette Asbl a été mise sur pied par une personne passionnée par la cause animale que le ministre a rencontré lors d’une tournée citoyenne destinée à présenter le code du bien-être animal. Il se trouve que deux membres du cabinet qui habitent la même région partageaient cette passion. Elles ont donc juste participé comme bénévoles et n’ont jamais reçu un salaire supplémentaire de la part de cette ASBL”. Carlo Di Antonio lui-même ajoute que son cabinet subsidie 170 structures, que la liste de ces structures “a été publié et qu’il n’y a donc rien de nouveau dans cette affaire”.

Sur la question du bâtiment de la rue des Canadiens, Carlo Di Antonio lui-même reconnaît que c’est sans doute une maladresse mais que cet espace a “été mis en place par le Dour Music Festival et qu’il permet à des ASBL de disposer gratuitement de locaux pour des réunions ou autres.”. Un bâtiment qui appartient au Dour Music festival où Carlo Di Antonio n’est plus administrateur. Mais où il est toujours actionnaire : “En 2007, en devenant bourgmestre j’ai démissionné des structures trop locales et en 2011 lorsque je suis devenu ministre j’ai démissionné de l’ensemble des structures”. Tout en restant actionnaire dans la plupart.

Jeudi, le seul parti politique qui a réagi à cette information est le parti Ecolo qui se demande “si le Ministre CDH est un Ministre wallon ou le Ministre de Dour”, au vu du nombre d’ASBL de la région subsidiées par le ministre. Les Verts réclament des comptes de la part de Carlo Di Antonio et sur d’autres : “Ses casquettes d’homme d’affaire, de Ministre et de Bourgmestre empêché semblent bien confuses. Comme de nombreux citoyens, je m’interroge donc : faut-il être inféodé à Carlo Di Antonio pour pouvoir obtenir des subsides de sa part ? Ces 40.000 € auraient-ils été octroyés si ce salon avait été organisé par d’autres personnes à un autre endroit, dans une autre commune, sans en faire l’invité d’honneur ? Pire : le Ministre vise-t-il à réaliser un bénéfice, direct ou par personne interposée, au travers des différents subsides et décisions ? Comment expliquer une telle confusion ?”, explique le député wallon, Mathieu Daele. Il y a aura certainement des suites.