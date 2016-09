Catherine Fonck: "Le CDH doit se remettre en question"

Politique belge

Catherine Fonck, cheffe du groupe CDH à la Chambre, appelle son parti à tenir compte "des signaux envoyés par les citoyens". Entretien Antoine Clevers

Pour la toute première fois sous l’ère Lutgen, l’un des principaux mandataires du CDH émet ouvertement des doutes sur la stratégie du parti. Catherine Fonck, cheffe du groupe humaniste à la Chambre, réagit au dernier baromètre politique de "La Libre", qui donne le CDH à 10,5 % en Wallonie et 6,5 % à Bruxelles. Elle définit aussi les priorités de son parti en matière de sécurité et d’investissements.

Mme Fonck, comment expliquez-vous ces résultats historiquement bas pour le CDH dans notre baromètre ?

Les sondages doivent toujours être pris avec précaution. Traditionnellement, on fait de meilleurs résultats aux élections que dans les sondages.

Mais ils indiquent une tendance continue à la baisse. Et il en va de même pour les scores électoraux, le vrai juge de paix.

Ces résultats ne sont pas anodins, je suis d’accord. C’est un signal que je prends à sa juste mesure, on doit pouvoir l’entendre et se poser les bonnes questions en termes de stratégie et de positionnement. Le CDH peut et doit faire mieux. On doit se remettre en question. Evidemment, le contexte ne nous facilite pas la tâche.

Que voulez-vous dire ?

Le CDH a toujours eu un discours nuancé. A l’inverse, la N-VA et le PTB disent aux gens ce qu’ils ont envie d’entendre et désignent un ennemi responsable de tous les maux : c’est l’étranger, le Wallon ou le syndicat pour la N-VA; c’est le patron ou l’indépendant pour le PTB. Cette stratégie vise à fracturer la société en deux blocs. Le CDH est l’antithèse de cela. Nous devons continuer à travailler sur un modèle de société qui réunit les gens et travailler sur la base de projets à long terme, pas court-termistes. Mais je le dis très clairement : oui, nous devons revoir notre stratégie, nous remettre en question, mieux faire passer notre message, mais sans céder aux sirènes du simplisme à outrance.