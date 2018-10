Pourquoi EcoloSamen a-t-il quitté mardi soir les négociations à Molenbeek ?

La principale raison donnée par les écologistes est leur faiblesse numérique – trois sièges contre 17 à la liste PS-SP.A de Catherine Moureaux et 7 au PTB de Dirk De Block. Même à deux, les socialistes et le parti d’extrême-gauche ont une majorité suffisante de 24 sièges sur 45.

La cheffe de file de la liste socialiste a une autre interprétation du départ des Verts. "Ce n’est pas la véritable raison", a-t-elle estimé lundi midi lors d’une rencontre avec quelques journalistes. "Je pense qu’Ecolo ne veut pas aller au pouvoir avec le PTB. Une partie de leur électorat ne le veut pas, le rejette même".

A ses yeux, tout semblait bien parti avec Ecolo. Le PS avait accepté l’une de ses propositions de "bonne gouvernance" qui visait à interdire à un Echevin de téléphoner à un autre pour pousser un dossier qui n’est pas dans ses attributions. De plus, assure Catherine Moureaux, la réunion de lundi, qui a duré cinq heures trente, était "très constructive".

Mais mardi soir, l'assemblée générale d'Ecolo a décidé de ne pas poursuivre les négociations à Molenbeek, laissant le PS et le PTB seuls. L’information a été transmise à Catherine Moureaux par un SMS de Sarah Turine, cheffe de file Ecolo à Molenbeek.

Le PTB veut réduire le salaire du bourgmestre

"Les réponses du PS au réel problème de la bonne gouvernance semblent ne pas avoir été suffisantes pour qu'Ecolo entame de vraies négociations", a estimé mardi soir Dirk De Blok. D'après lui, le PTB avait également soulevé cette question et d'autres, en particulier sur le logement lors de la réunion de lundi.

Le PTB demande aussi que le salaire du bourgmestre et des échevins soit réduit de moitié. Catherine Moureaux déclare avoir demandé au PTB un "temps de réflexion" sur cette proposition, notamment pour consulter les autres élus de la liste.

Socialistes et extrême-gauche vont donc continuer à négocier à deux dans cette commune qui est considérée un peu comme un laboratoire pour le PTB, non seulement par son implantation mais aussi dans sa capacité d’exercer des responsabilités et des compromis avec un parti plus puissant que lui. Catherine Moureaux reste "optimiste" mais reconnaît qu’il "reste beaucoup de travail". "Chacun a annulé ses vacances de la Toussaint", dit-elle. Prochaine réunion ce jeudi.

En raison de sa victoire confortable, le PS est incontournable dans la commune bruxelloise. Deux alternatives existent au cas où un accord n’est pas possible avec le PTB : soit une majorité PS-MR, soit une coalition PS-Ecolo-CDH-Défi. La Liste de la Bourgmestre libérale sortante, Françoise Schepmans , a fait 13 sièges, le CDH trois sièges, Défi et la N-VA chacun un.