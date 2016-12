Depuis ses débuts comme ministre, en 1992, jusqu’à son arrivée à la tête du gouvernement fédéral, en 2011, Elio Di Rupo a toujours entretenu des rapports compliqués avec le syndicat socialiste. Mais il ne peut se passer de lui. Un récit "Di Rupo, chroniques d'une ambition" de François Brabant.





Jean-Luc Dehaene impose sa poigne bourrue au 16, rue de la Loi. Le RWDM s’agrippe aux marches de la première division. Cockerill Sambre salarie des milliers d’ouvriers. Et le socialiste Robert Collignon préside le gouvernement wallon. Ce mercredi 1er février 1996, l’excellence est en visite express à Mons. Il rencontre sur le campus universitaire un aréopage de décideurs économiques, académiques et politiques. Des “forces vives”, réunies à l’initiative du régional de l’étape, Elio Di Rupo, vice-Premier ministre. Mais le climat est lourd. A deux pas de là, dans la localité de Ghlin, l’entreprise Aleurope, succursale du géant américain Reynolds, vit ses dernières heures. Plus de cinq cents emplois sont menacés. C’est pour faire entendre leur détresse qu’une délégation de syndicalistes et de travailleurs s’invite à la réception officielle. Le ministre-Président wallon les reçoit, les écoute, tant et si bien que ceux-ci l’applaudissent à la fin de l’entrevue. “On l’a rencontré cinq minutes dans un bâtiment de Polytechnique, relate Freddy Mathieu, ex-secrétaire régional de la FGTB-Mons. Cela a suffi pour que Di Rupo pique une crise. On venait troubler le moment médiatique, on perturbait l’horaire prévu. Alors, en aparté, il nous a adressé un laïus. En résumé, c’était : vous allez foutre en l’air l’image de la Wallonie ! Le fait qu’on se soit adressé à Collignon plutôt qu’à lui, ça décuplait encore sa colère.”

L’épisode dit bien les rapports de tout temps houleux entre Elio Di Rupo et la FGTB. Homme de pouvoir avant tout, le président du Parti socialiste tolère les contre-pouvoirs, à condition qu’ils ne le gênent pas trop dans sa marche. Sans quoi ceux-ci sont irrémédiablement versés dans la catégorie des rétrogrades, des bloqueurs, des frustrés, des antimodernes, des dogmatiques, des empêcheurs de rénover la Wallonie.

Elio Di Rupo est pourtant un social-démocrate attaché au dialogue social, aux mécanismes de concertation. Ce n’est pas l’idée du syndicalisme qui le rebute, mais sa réalité concrète, dont il se fait une image assez épouvantable. Peu de choses l’agacent plus que les leçons de socialisme que lui assènent des petits Chavez liégeois ou des sous-Walesa carolos.