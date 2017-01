Le scandale Publifin a plongé le Parti socialiste (mais pas que...) dans un véritable chaos. C'est dans ce contexte de méfiance extrême que Le Soir indique que 21 membres de son équipe ne seront pas touchés par les nouvelles règles mises en place par le PS concernant le cumul des salaires. Une série de dispositions censées rendre la gouvernance en Wallonie et à Bruxelles plus éthique.

L'idée était notamment d'interdire les politiciens de percevoir plus que 100% d'une indemnité parlementaire. Avant cette prise de position, le maximum autorisé par la législation était de 150%.

Toutefois, on apprend que tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne. En effet, certaines fonctions ne sont pas touchées par ce nouveau règlement interne. Ainsi, la présidence d’une assemblée, les vice-présidences et secrétariats du bureau d’un parlement, les présidences des groupes parlementaires et les présidences de commission, sont exemptés. Résultat, 21 socialistes échapperont à cette règle, dont Laurette Onkelinx, Charles Picqué ou Christophe Collignon.