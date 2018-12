Lorsqu’il apprend en début de soirée que le PS, le SP.A, Écolo et Groen déposent une motion de méfiance contre l’exécutif fédéral, Charles Michel sait que, cette fois, c’est fini. Il se lève alors de son siège en pleine séance plénière de la Chambre des représentants et annonce qu’il va remettre sa démission au Roi. Après l’avoir applaudi, ses ministres l’entourent, viennent lui serrer la main, le remercient. Le Premier ministre quitte alors le parlement en direction du château de Laeken. Le gouvernement est-il en affaires courantes ? À l’heure de boucler cet article, le Roi tenait sa décision en suspens. Y aura-t-il des élections anticipées ? Aucune formation politique d’importance ne le souhaite, à part la N-VA. Encore et toujours elle.