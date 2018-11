Charles Michel (MR) s'est exprimé cet après-midi devant la Chambre ce jeudi alors que le dossier du Pacte des Nations Unies sur les migrations provoque de vives tensions au sein de son gouvernement fédéral.

"Nous avons défendu dans ce gouvernement une règle ferme et humaine, compatible avec le droit international. Mais sans angélisme, avec des frontières surveillées, contrôlées, en coopération avec d'autres pays", a expliqué le Premier qui a rappelé son soutien au pacte des migrations. "On doit davantage s'attaquer aux causes profondes de l'immigration. On doit aussi s'attaquer aux passeurs et trafiquants d'êtres humains. Sans populisme, sans angélisme. Il y a là un cadre qui permet de progresser sur ces sujets. Nous croyons dans cette vision multilatérale. Je suis déterminé à faire en sorte que l'engagement de la Belgique auprès des Nations Unies soit une réalité. Et je m'y engage."

Face à lui, la N-VA et Theo Francken en particulier, ont rappelé leur opposition au pacte, rédigé uniquement en anglais. Ils ne veulent pas de ce texte dont ils estiment qu’il pourrait à terme dicter à la Belgique une politique migratoire trop ouverte. Les tensions sont telles que certains ont agité le spectre d’une possible chute du gouvernement fédéral à 5 mois à peine des élections.

“Charles Michel ne cédera pas”, nous assure une source très proche du Premier ministre. “C’est bien lui qui détient les clés de l’agenda. La N-VA ne peut dicter le rythme sur ce dossier car elle est isolée au sein de ce gouvernement. Si les autres partis flamands la soutenaient dans ce dossier, ce serait différent. Mais l’Open-Vld et le CD&V sont favorables au pacte des migrations. Et puis, même si la N-VA se retirait, le gouvernement pourrait continuer en étant minoritaire. Même si je ne crois pas à ce dernier scénario."

Ce poids-lourd libéral estime que la N-VA n'a pas intérêt à aller trop loin. "Pour la N-VA, faire chuter le gouvernement sur ce sujet signifierait tomber dans l’isolement politique. Le gros de leurs troupes est tout de même constitué par un électorat conservateur et libéral, pas par des flamingants purs et durs. Ils doivent aussi comprendre qu'on ne peut gérer seule le phénomène migratoire. Le MR a toujours été sur une ligne divergente de la N-VA sur le thème de l’immigration, mais tant que cela ne se marquait pas dans les actes, il n’y avait pas de contradiction. Il ne faut pas donner trop d'importance aux tweets de Theo Francken.”

Le scénario le plus probable semble toujours être la signature d’une déclaration interprétative dans laquelle chaque parti consignerait sa position et exprimerait ses réserves, pour sauver la face.