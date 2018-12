Le ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders a annoncé que le Premier ministre Charles Michel était chez le Roi pour annoncer la recomposition du gouvernement sans les ministres N-VA. Les compétences des ministres démissionnaires vont être transférées.

Selon le journal L'Echo, Maggie De Block succède à Théo Francken et prend en charge l'asile et la migration. Selon la RTBF, Denis Ducarme assurerait la Défense. Alexander De Croo, prendrait les Finances et Pieter De Crem occupera le poste de ministre de l'Intérieur.

Un conseil des ministres se réunira dans la matinée. Il se déroulera toutefois sans la N-VA, qui a annoncé, samedi soir, qu'elle quittait le gouvernement si le Premier ministre, Charles Michel se rendait à Marrakech.

Durant une conférence de presse, le Premier a réaffirmé qu'il irait signer le Pacte des migrations de l'ONU, en tant que chef d'un "gouvernement responsable orange-bleu", et plus d'une "Suédoise" donc. Pour l'opposition, il existe un problème constitutionnel à partir du moment où les ministres N-VA n'ont pas formellement démissionné du gouvernement, que le Roi n'a pas nommé de nouveau ministre, ou que le Premier ministre n'a pas révoqué les ministres N-VA.