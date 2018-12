Le Premier ministre a d'abord rappelé l'historique des discussions autour du fameux Pacte, que tous les partenaires avaient approuvé dans un premier temps. Il a également souligné que le Parlement avait voté pour ce Pacte à hauteur des 2/3 de l'Assemblée.

Comme il l'avait annoncé un peu plus tôt, le libéral a rappelé avoir "constaté en Conseil des ministres qu'il n'y avait pas de consensus pour remettre en cause la décision de soutien au Pacte". Et d'enchaîner : "Je prends acte que la N-VA quitte la majorité suédoise".

Charles Michel a cependant tenu à remercier les ministres et secrétaires d'Etat N-VA, ainsi que leurs équipes, pour "le gigantesque travail mené dans l'intérêt général de la Belgique".

Il a ensuite précisé qu'il allait proposer que deux secrétaires d'Etat remplacent les trois ministres N-VA "afin de garantir la continuité et le bon fonctionnement et la stabilité de nos institutions". Cela signifie que les deux secrétaires d'Etat restants - Philippe De Backer (Open Vld) et Pieter De Crem (CD&V) - devraient devenir ministres et le Premier ministre devrait être considéré comme "asexué" linguistique.

Charles Michel a encore souligné qu'il prendrait bien l'avion ce dimanche pour Marrakech comme "chef de gouvernement d'une coalition responsable 'orange-bleue'".

Avant de quitter la conférence, il a signalé qu'il mènera dès la semaine prochaine des consultations avec le Parlement.