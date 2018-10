"Le taux de chômage n'a jamais été aussi bas depuis 1981", a notamment déclaré Charles Michel devant la Chambre des représentants. "Certains répètent qu'il s'agit d'emplois précaires. C'est faux", a-t-il poursuivi. "Nous créons des jobs et ce sont massivement des jobs de qualité."

Le Premier ministre a également tenu à répondre aux critiques concernant le tax shift. "J'ai entendu les sarcasmes sur le tax shift mais le résultat c'est quoi? C'est jusqu'à 150 euros par mois; 2400 euros par an, promesse tenue !"

"On m'a dit: 'Show me the money'. Et moi, je dis, 12,9 milliards d'euros pour les personnes qui créent de l'emploi", a également lancé le Premier ministre.

Charles Michel a également abordé les sujets de la mobilité, de la digitalisation de l'économie, de l'écologie et de la sortie du nucléaire, de la santé, etc.

"Après des années d’immobilisme, les travaux de finalisation du RER sont relancés. L’aéroport de Charleroi sera mieux connecté au réseau grâce à l’ouverture d’une gare à Fleurus", a-t-il annoncé.

"Engie a manqué de la plus claire clairvoyance"

Le Premier ministre a également déclaré avoir reçu dimanche de la chancelière Angela Merkel, l'assurance de la coopération de l'Allemagne dans le cadre des importations d'électricité. Le chef du gouvernement s'est montré sévère à l'égard d'Electrabel et entend également que l'opérateur électrique supporte les hausses de prix qui seraient liées à l'indisponibilité de centrales nucléaires. "Les hausses de prix liées à l'indisponibilité anormale du parc nucléaire devront être facturées à Engie-Electrabel", a-t-il souligné."La sécurité d'approvisionnement est un challenge permanent" (sic) . La gestion du parc nucléaire par Engie a manqué de la plus claire clairvoyance. La sortie brusque du nucléaire n'est pas une solution. On prévoira une sortie réaliste, monitorée."

"Nos services de sécurité sont le fer de lance de la démocratie. Je veux leur exprimer ma gratitude et mon respect", a déclaré le Premier ministre, en mentionnant notamment les drames de Liège et de Spa.

Le Premier a fixé ses objectifs pour la fin de la législature. Parmi eux, le Jobsdeal, le Pacte d'investissements et la digitalisation, la stratégie énergétique, les investissements dans la Défense, la gestion de la migration et l'avenir des pensions.

