Charles Michel a rencontré lundi matin à Jérusalem le président israélien Reuven Rivlin. Au menu de l'entretien, les relations bilatérales belgo-israéliennes, le processus de paix, la lutte contre le terrorisme et celle contre l'antisémitisme.

"Nous apprécions grandement les efforts que fait votre pays pour promouvoir tous les efforts de paix dans le monde", a dit M. Rivlin au Premier ministre belge au début de l'entretien auquel que la presse a pu assister.

M. Michel a ensuite indiqué avoir insisté sur la relation privilégiée que la Belgique entretient avec Israël. Une relation qui permet, selon le Premier ministre, d'affirmer franchement la position de Bruxelles, opposée à une colonisation qui "ne va pas dans le sens d'une relance du processus de paix". Une déclaration à resituer dans le contexte des annonces récentes d'Israël portant sur plus de 6000 logements supplémentaires dans ses colonies de Cisjordanie et Jérusalem-est. Un discours que M. Michel devra tout aussi clairement répéter mardi à Benjamin Netanyahou, le président israélien n'ayant qu'une fonction essentiellement honorifique et portée sur les enjeux domestiques.