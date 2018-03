Olivier Chastel, président du MR, durcit le ton sur la politique migratoire. Il rejette les appels à la "droitisation" du parti mais veut en faire évoluer la com'. Entretien.





Le président du MR, Olivier Chastel, remet l’église au milieu du village après plusieurs appels à la "droitisation" du parti. Le député et sénateur Alain Destexhe veut créer un courant interne fondé sur une doctrine libérale-conservatrice plus restrictive sur la question de l’immigration. Il avait été rejoint publiquement par Alain Courtois, premier échevin à Bruxelles et député MR.