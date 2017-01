Je suis préoccupé." Christian Behrendt, professeur de droit constitutionnel à l’Université de Liège (ULg) et observateur attentif de la vie politique, appelle à la retenue dans les suites à donner à l’affaire Publifin.

"Autant l’émoi au début était salutaire et compréhensible, et des réformes doivent être menées. Une situation comme chez Publifin, où des organes rémunèrent des personnes pour des prestations qui ne sont pas effectuées, c’est inacceptable et il faut y mettre fin. Autant on assiste aussi à une sorte d’amplification dans l’émoi" contre laquelle il met en garde.

"On en arrive à une situation de suspicion générale. Soyons vigilants à ne pas jeter le discrédit sur tous les mandataires politiques par le seul fait qu’ils sont mandataires, alors que la plupart d’entre eux travaillent tout à fait honnêtement." Un cumul, poursuit le constitutionnaliste, n’est pas, par définition, suspect. "Il peut être parfaitement légal, et rien n’indique qu’une personne qui exerce plusieurs mandats, se livre à des activités fictives. De grâce, ne transformons pas le débat actuel en une chasse aux sorcières de l’homo politicus !"

Les défauts de la démocratie directe

"Notre démocratie est basée sur un système représentatif, développe le professeur. Qui dit démocratie représentative, dit représentants… Les grands adeptes de la démocratie directe par référendum, surtout sur des questions complexes, ont vu ces derniers temps à quoi cela peut mener." Référence entre autres au Brexit (le référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne). "La démocratie directe a aussi ses défauts."