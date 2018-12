Christine Defraigne quitte la présidence de l’assemblée et lance un signal d’alarme à l’égard de la N-VA.

Christine Defraigne a réussi. Après 36 longues années passées sur les bancs de l’opposition, les libéraux sont de retour à la Violette, le surnom de l’hôtel de ville de Liège. Le profil très centriste de la pasionaria du MR, sa liberté de parole face à la N-VA, sa fronde dans le dossier des visites domiciliaires, ont contribué à rendre "socialo-compatible" le MR liégeois et à amadouer le bourgmestre Willy Demeyer. À 56 ans, la présidente du Sénat a quitté ses fonctions nationales et sera officiellement désignée lundi prochain comme première échevine en charge des Finances, de l’Urbanisme et du Bien-être animal.