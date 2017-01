On a assisté mercredi, au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, à un mauvais remake d’une polémique qui avait éclaté en août 2016. A l’époque, le Délégué général aux droits de l’enfant, interrogé après l’attentat de Nice, avait fait part de son analyse sur la radicalisation des jeunes musulmans. Pour Bernard De Vos, qui est aussi islamologue, ce phénomène s’explique davantage par la marginalisation socio-économique et scolaire de ces jeunes que par des motivations religieuses. Ces propos avaient fait sortir de leurs gonds des parlementaires MR, Alain Destexhe (en tête) et Françoise Bertieaux, estimant que le Délégué général était sorti de son devoir de réserve.

Rebelote donc mercredi alors que Bernard De Vos présentait son rapport annuel. "Vous trouvez des excuses à la radicalisation", lui a reproché Alain Destexhe, soutenu par sa cheffe de groupe. "Vous tenez un discours qui contribue à leur victimisation mais on ne vous entend par contre pas pour dénoncer les victimes des attentats terroristes", a martelé le député, dénonçant une "vision militante, dangereuse et même complice, des vues radicales". Des propos qui ont fait réagir Christos Doulkeridis (Ecolo) qui a lancé un tonitruant "Trump, sors de ce corps !"

Bea Diallo (PS) a boxé : "Ce genre de commentaires n’apporte aucune plus-value ni sur le terrain, ni au niveau politique." Le socialiste a accusé son collègue MR d’attiser les haines plutôt que de chercher des solutions pour "accompagner cette génération qui semble perdue".

Le ministre de l’Aide à la Jeunesse, Rachid Madrane (PS), a, lui, défendu l’action et l’autonomie M. De Vos. "Dans mon esprit, le droit de réserve du Délégué général est minimaliste. Son droit de parole doit donc être aussi large que possible." Il a aussi souligné le rôle de "poil à gratter" et "d’aiguillon" à l’action politique attendu du Délégué.