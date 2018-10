Comme chaque année le politologue Carl Devos a lancé son cours de sciences politiques pour ses étudiant(e)s de première bac' à l'Université de Gand par un débat politique. En point de mire: les élections communales à travers le regard et surtout le programme de quatre présidents de partis démocratiques et de celui du Vlaams Belang…

C'est une tradition déjà bien ancrée en Flandre qu'on a aussi reprise de l'autre côté de la frontière linguistique à l'UCL. Cette année, Devos se devait de focaliser ce cours-débat sur les élections communales. Et qui mieux que les présidents de partis pour en débattre? Sauf que ces derniers n'ont pas clarifié ce qui constituait leur spécificité dans ce scrutin à venir.

A vrai dire, l'actualité politique chaude a scandé leurs interventions. Il fut donc amplement question de migrations, d'identité, de soins de santé. Et la journée d'action des fonctionnaires s'était également invitée. Le débat a bien mal commencé puisque le premier président appelé à intervenir, celui de la N-VA est arrivé en retard. Pas vraiment amusant pour Bart De Wever qui s'en prit directement au plan de circulation gantois …

C'est le président du SP.A John Crombez qui a ouvert la séance. Il attira l'attention des étudiants sur la dégradation des soins de santé. Et déplora qu'elles n'interviennent que trop rarement dans les propos des partis de droite. A l'accusation de trop verser dans l'idéalisme, il rétorqua qu'il y a bien une alternative mais c'est une question de volonté…

L'identité contre le rejet

Le président de la N-VA, Bart De Wever parla surtout de l'identité défendue par son parti. Évoquant le débat migratoire, il invita les étudiants à ne pas faire montre de naïveté. "Il faut un minimum de consensus sur un certain nombre de valeurs fondamentales ou elles disparaîtront." D'abord, la langue, néerlandaise en l'occurrence mais aussi les valeurs des Lumières. Il devait aussi répéter son plaidoyer pour une école neutre, entendez: sans symbolique religieuse ou laïque. Il se défendit de nourrir un certain racisme par cette voie. Et de le dire de manière très imagée: "les salles de classes ne sont pas une extension du living de la maison mais la porte d'entrée de la société et du vivre ensemble de demain".

La présidente des écologistes flamands, Meyrem Almaci s'insurgea contre les inégalités persistantes et le changement climatique. Elle lança une sévère mise en garde contre toutes les formes de polarisation et mit en avant nombre de combats citoyens qui permettront d'enrayer la progression des populismes. "Il faut arrêter d'utiliser la peur comme un moyen politique pour diviser les gens…"

Gwendolyn Rutten (Open VLD) mit en avant "l'ambition, l'optimisme et l'esprit de collaboration" qui caractérisent à ses yeux la gestion libérale des villes et des communes. Et de citer plusieurs exemples de jeunes ou de personnes plus âgées qui ont pu concrétiser leurs aspirations professionnelles et personnelles dans des entités à prédominance politique libérale. Au nom du CD&V, Wouter Beke proposa aux jeunes de prendre leur destin en mains à l'aune d'un plan en 13 points qui, sans surprise, reprit les grands axes de la politique centriste de sa formation.

Puis la parole fut donnée à la salle qui, sans surprise, fit montre de ses aspirations personnelles. A savoir de vivre dans un monde où le plus grand nombre peuvent encore s'intégrer. Tout logiquement il fut aussi question des révélations du "Laatste Nieuws" qui a montré qu'un certain nombre de candidats du Vlaams Belang manifestaient une certaine attirance pour Hitler. Les réactions de bon sens des étudiants gantois - y compris de certains aux idées nationalistes bien ancrées - mais aussi leurs réactions très "cool" ont pu rassurer les présidents de partis après la parution lundi s'un sondage plus inquiétant montrant que plus d'un quart des jeunes électeurs flamands opteraient volontiers pour un régime autoritaire. La balle est dans le camp des futurs politologues…afin que leurs compagnons de génération qui ne se disent pas intéressés par la politique y accordent plus d'importance…