Claude Parmentier (PS), ancien chef de cabinet adjoint du ministre wallon des Pouvoirs locaux Paul Furlan, a démissionné de son poste d'administrateur de Nethys, une des filiales de Publifin, révèle samedi l'édition numérique de La Meuse (Sudpresse). L'intéressé aurait évoqué cette décision vendredi lors des vœux du personnel communal de la commune de Wanze, dont il est le bourgmestre.

L'homme va, par ailleurs, également renoncer à son mandat au conseil d'administration du fonds de pension liégeois Ogeo Fund, cinquième plus important du pays et qui gère notamment les pensions des employés de... Publifin. Une structure dont le président n'est autre qu'André Gilles et l'administrateur-délégué Stéphane Moreau, pointe La Meuse.

Claude Parmentier est également administrateur de Publifin, en tant que représentant des communes, et y conservera son mandat.