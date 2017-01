Un président d'intercommunale gagne, en moyenne, 17.000 euros par an.

On a beaucoup parlé ces dernières semaines, dans le cadre de l’affaire Publifin, des rémunérations pratiquées au sein des intercommunales wallonnes. Qu’en est-il réellement ? Il faut savoir que des règles existent en Wallonie et que certains plafonds ont été fixés, sous la houlette de Paul Furlan justement, sous la précédente législature. Si des rémunérations excessives ont pu être pratiquées au sein des comités de secteurs de Publifin, c’est tout simplement parce que ces derniers ont été mis en place avant que Tecteo (ancien nom de Publifin) ne soit soumise à la tutelle du ministre wallon des Pouvoirs locaux. Pour la raison suivante : Tecteo regroupait en son sein des communes situées en Wallonie mais également en Flandre et à Bruxelles. Les rémunérations qui y étaient pratiquées n’étaient légalement pas plafonnées par la règle wallonne.

Rémunérations moyennes

De plus, via un décret voté à la va-vite en 2015, ces comités de secteur ont pu être prolongés, sans que personne ne s’inquiète de savoir si les rémunérations qui y étaient pratiquées respectaient le décret.

Selon une enquête menée en 2012 par Guberna (centre qui promeut la bonne gouvernance), le jeton de présence moyen de l’administrateur d’une intercommunale s’élève à 137 € bruts (avec un minimum de 50 € et un maximum de 197 €). Celui du président monte à 150 € (avec un minimum de 50 € et un maximum de 360 €). Si le président est rémunéré sous la forme d’un montant annuel fixe, celui-ci s’élève en moyenne à 17.006 € (avec un minimum de 694 € et un maximum de 37.726 €). “Les frais de déplacement sont définis par le taux officiel de la Région wallonne. Ces montants sont relativement faibles en comparaison avec le secteur privé mais sont en partie compensés (dans le cas des jetons de présence) par le fait que les réunions des conseils d’administration des intercommunales sont plus fréquentes et plus courtes”, explique-t-on dans l’enquête.

Dans les documents que nous ont envoyés une vingtaine d’intercommunales wallonnes, nous avons pu constater qu’en ce qui concerne les administrateurs, les montants fixés par le législateur wallon étaient respectés et correspondaient globalement aux chiffres publiés par Guberna. Certains étant quand même un peu plus élevés si on tient compte de l’indexation. Par contre, les rémunérations des directeurs généraux et autres dirigeants exécutifs des intercommunales sont plus floues et pas forcément transmises par les structures.