Huit ans après que l’exécutif wallon ait donné son feu vert à une cession de Win SA de Belgacom au jadis dénommé Tecteo, qu’est donc devenue cette société aujourd’hui entre les mains du tout-puissant Stéphane Moreau ? Depuis la mise au jour du scandale Publifin, les langues ne cessent de se délier à ce propos.

Pour rappel, Win SA - désormais rebaptisée NeWin SA - est une filiale de Nethys (ex-Tecteo) chargée de l’ensemble des activités télécoms du groupe à destination des professionnels. En tant qu’acteur "business-to-business", NeWin est censé proposer ses services aux écoles, aux établissements de soins de santé et autres institutions publiques. Selon les derniers chiffres officiels publiés par le groupe Nethys, la filiale aurait ainsi capté quelque 1000 clients et enregistré un chiffre d’affaires de plus de 40 millions d’euros en 2015. L’un de ses actuels produits phares n’est autre que PubliWin, cette plateforme de services IT/télécom dédiée aux administrations publiques. En 2015, la filiale aurait ainsi fédéré 80 institutions publiques au travers de PubliWin. Cela, c’est pour la communication officielle.

Mais ce qu’il faut savoir aussi, c’est que le bénéfice opérationnel (Ebitda) de NeWin n’aurait augmenté que d’un demi-million d’euros entre 2009 et 2017. "En une petite décennie, NeWin ne s’est absolument pas développé, fustige un expert du dossier. Stéphane Moreau se fout totalement du développement de cette filiale. Il a fait semblant de créer des activités qui ne tournent d’ailleurs pas, sans équiper les villes gratuitement, sans connecter les écoles. Ce qu’il visait en reprenant cette boîte à Belgacom pour un euro symbolique, c’était d’étendre encore un peu plus sa zone d’influence pour y placer ses petits amis liégeois." Et le même de poursuivre : "Le chiffre d’affaires de NeWin, c’est de la gonflette artificielle car Moreau y a logé une série de choses mais le profit de la société n’a strictement pas bougé. Win est devenu un simple intégrateur pour le compte de toutes les sociétés du groupe Nethys alors qu’il aurait pu devenir le Télénet wallon, s’imposer comme le vrai concurrent de Proximus […]."