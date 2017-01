Autant le souligner d’emblée : dénicher le dernier rapport annuel du groupe commercial Nethys, filiale privée de l’intercommunale Publifin, relève d’un véritable parcours du combattant. Et pour cause, celui-ci n’existe pas. Ou en tout cas pas dans une forme officielle. Ce que l’on sait avec certitude, c’est que cette société dont le capital est détenu par les seules communes emploie aujourd’hui quelque 3 000 personnes et enregistre un chiffre d’affaires de près d’un milliard d’euros.

" Au regard de sa taille, exposait ce dimanche sur le plateau de la RTBF Philippe Delaunois, l’un des trois administrateurs indépendants du groupe, il est clair que Nethys rejoindrait le Bel 20 si la société devait être un jour cotée en Bourse". Et le même de traduire : "Autrement dit, cela signifie que les rémunérations seraient elles aussi à aligner sur celles en vigueur dans les sociétés du Bel 20". Face à lui, le manager de Deminor, société de conseil aux investisseurs, Pierre Nothomb, n’a pas manqué de saisir la balle au bond : "Si on suit votre raisonnement et compte tenu de l’actionnariat public de Nethys, il me paraît indispensable que ce groupe industriel se dote d’un cadre de gouvernance similaire à celui d’une société cotée".

