Les militants anversois du sp.a, réunis à Deurne, ont dit "oui", à une très large majorité, dimanche après-midi, au projet baptisé "Samen" (ndlr: ensemble), également soumis aux membres de Groen, en vue de constituer, ou non, une liste électorale progressiste associant ces deux formations et des indépendants en vue du scrutin communal d'octobre 2018.

Selon le sp.a, il y a eu un seul vote contre et une abstention. Chez les Verts, le vote est attendu plus tard dans la journée, car d'autres points figuraient à l'ordre du jour du rassemblement qui a commencé, lui aussi, plus tard. Le résultat s'annonce plus indécis, si l'on en croit les réactions enregistrées au sein de Groen au cours des derniers jours et si l'on tient compte du fait qu'une majorité des deux tiers est requise.