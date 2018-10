Au nord du pays, les partis et les observateurs du fait politique oublient parfois que le premier objectif des communales est la meilleure gestion possible des municipalités au service des citoyens. Là où le gewone burger attend des réponses réalistes pour sa mobilité et un accès aisé à une série de services publics, il est surtout question de luttes de pouvoir. Et on conjecture l’avenir des communes flamandes à l’aune des rapports de force partisans. Dans un climat un peu délétère et très "clivant" en raison de la violence des propos, à en croire notre collègue de Knack Walter Pauli, qui déplorait la préséance de petites luttes personnelles sur les vrais enjeux.

