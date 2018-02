Le sénateur socialiste et ancien ministre wallon du Budget, Christophe Lacroix, a présenté vendredi les candidats de la liste socialiste à Wanze pour les élections communales du 14 octobre prochain, dont il sera la tête de liste.

C'est avec comme devise "Des engagements et des actes" que ces 23 candidats espèrent faire la différence, a expliqué M. Lacroix devant une centaine de personnes.

Cette liste se veut représentative de la population, avec une moyenne d'âge est de 44 ans. Bien qu'il s'agisse d'une liste socialiste, elle comprend deux candidats d'ouverture. "Cette liste se veut à la fois rajeunie et expérimentée, forte d'une représentation géographique équilibrée de la commune", a ajouté M. Lacroix.

Il est toutefois revenu sur les déboires rencontrés par le PS. "On s'est demandé si on devait abandonner le socialisme wanzois! Et on s'est dit non! Parce que c'est leur donner le moyen d'exister, de vivre, de réfléchir et de s'émanciper, savoir pour qui et avec qui on veut travailler. Si certains ce sont mal comportés, ce n'est pas le cas du socialisme wanzois. On est fier de nos valeurs et on est convaincu qu'à travers nos action on pourra reconquérir la majorité", a affirmé la tête de liste PS.