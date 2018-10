Voici tous les résultats partiels en Région bruxelloise pour ces élections communales 2018.





Bruxelles-Ville

Le pari de Benoît Hellings est-il en passe de réussir ? Sur les 20 premiers bureaux dépouillés à la Ville de Bruxelles, la formation Ecolo atteint 21,10% des voix, soit une hausse de près de 10 points par rapport au scrutin de 2012. Elle dépasse, pour l'instant, largement le MR/Open-VLD tiré par Alain Courtois (15,40%).

La liste PS tirée par Philippe Close maintient son emprise avec 25,11% des voix. Tandis que Défi stagne à 7,03% des voix, derrière le PTB-PVDA qui pointe à près de 9,71%, soit quelques dixièmes de points devant le CDH. La N-VA ne dépasse pas, pour l'instant, 3,55%.





Molenbeek-Saint-Jean

Après dépouillement de 10 bureaux sur 53 à Molenbeek, le PS serait largement en tête avec 33,28% des voix et seulement 22,36 % pour la Liste de la bourgmestre de Françoise Schepmans. Le PTB aurait 13,68% des voix; le CDH, 8,70%; Ecolo Samen, 8,47%, Défi, 4,36%.

Françoise Schepmans se refuse pour le moment à tirer des conclusions. "On ne sait pas si ces bureaux se trouvent dans le centre de Molenbeek ou dans d'autres quartiers. Donc on ne peut pas tirer de conclusions. Je suis de nature optimiste. Je reste positive sur les résultats finaux", dit-elle.





Woluwe-Saint-Pierre

La Liste du Bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre, Benoît Cerexhe, est annoncée en tête, forte de 31,38%, devant la liste Open MR (29,26%), d'environ 37% des bureaux.

Dans cette commune de l'est de la capitale, la plus forte progression est mise à l'actif d'Ecolo-Groen (21,01%; soit + 11%).

DéFI est annoncé à 12% (13,9% en 2012)..

Pendant ce temps là, Défi obtient presque 12% des voix, et le PS, dernier en lice récolte 6,35% des voix.





Ixelles

Avec 76,92% des bureaux dépouillés à Ixelles (40 bureaux sur 52), la formation Ecolo tirée par Christos Doulkeridis déboule en tête avec 32,83% des voix.

Très loin devant la liste du bourgmestre tirée par Dominique Dufourny (26,15%). Le PS-SP.A de Bea Diallo ne passe pas la barre des 20% (18,44%). Une claque pour la formation socialiste ixelloise.

Le PTB et Défi atteignent quasiment le même score avec un peu moins de 6,32% et 7,04%. La liste Objectif XL (CDH) ne réalise pour l'instant qu'un score de 5,56%.





Etterbeek

Avec 43,60% des voix, c'est la Liste du Bourgmestre qui est largement en tête à Etterbeek. La deuxième position est occupée par Ecolo-Groen qui obtient 26,88% des vois. Loin derrière, on retrouve le PS avec 11,52%, suivi par Défi, et Alternative CDH.





Uccle

Ecolo cartonne et obtient, à l'heure actuelle, 26,57 %. Le parti libéral emmené par Boris Dilliès arrive en tête dans ce bastion historique du MR avec 33,93 % des intentions de vote. C'est toutefois moins que les 47,3 % des voix obtenus en 2012. Suivent Ecolo donc, emmené par Thibaud Wyngaard (26,57 %) qui cartonne avec une hausse de 10 % et Défi (12,91%), qui est actuellement troisième. La liste dissidente Uccle, en avant ! emmenée par Marc Cools obtient, à l'heure actuelle, 9,60 %.





Watermael-Boitsfort

Le combat entre Martine Payfa (Défi) et Olivier Deleuze (Ecolo) tourne actuellement à l'avantage de l'écologiste. Ecolo-Groen obtient 36,19 % des suffrages contre 22,4 % pour Défi. La liste MR-Gestion Municipale emmenée par David Leisterh constitue la troisième force politique (17,86%) devant le PS-SPA de Martin Casier (11,29 %).





Schaerbeek

À Schaerbeek, la Liste du Bourgmestre mène pour l'instant la danse, avec 31%. Ensuite, le PS et Ecolo jouent du coude avec respectivement 18,6 % et 18,22%. Le PTB obtient actuellement 13% des voix.





Berchem Sainte-Agathe

La liste du Bourgmestre Riguelle arrive en tête à Berchem (100% des bureaux dépouillés)

Sans surprise, la Liste du Bourgmestre Riguelle arrive en tête des voix de préférence dans la commune de Berchem-Saint-Agathe avec actuellement 25,96% des voix.

La liste est talonnée par l'Open MR qui obtient 22,58% des voix. Suivent le PS-SPA+ (18,25%), Ecolo-Groen (14,73%) et Défi (9,70%).

La N-VA et le Vlaams Belang ferment la course avec respectivement 6,74% et 2,04%.





Auderghem

À Auderghem, le règne Gosuin semble se poursuivre. Sa liste a obtenu 47,63% des voix actuellement, sur les 10 bureaux dépouillés sur 26. Les Verts poursuivent ont aussi fait de très bons résultats puisqu'ils arrivent en deuxième position avec 23,65%.

Suivent le MR-Open VLD avec 9,49%, le PS avec 6,35% et la liste citoyenne 1160 avec 4,94%.





Ganshoren

Le père de Vincent Kompany, Pierre Kompany, s'est présenté avec la liste Pro-Ganshoren. La liste obtient près de 28,38% des voix. L'accord pré-électoral avec le MR pourrait donc hisser Pierre Kompany jusque dans le fauteuil du bourgmestre. Ce qui en ferait par la sorte le premier bourgmestre d'origine africaine dans la région de Bruxelles.