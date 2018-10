Voici tous les résultats partiels en province de Liège pour ces élections communales 2018.

Dans les grandes villes telles que Liège, Seraing ou encore Herstal, le dépouillement prend énormément de retard et aucun résultat ne se dessine à ces endroits précis.





LIEGE

Le gros enseignement de cette soirée électorale à Liège, c'est sans doute que le PS, malgré le scandale Publifin, reste incontournable. S'il perd quelques plumes en effet, le groupe de Willy Demeyer fait course en tête, avec plus de 33 % (38 en 2012). Aucune autre force politique ne semble pouvoir rivaliser même si des mouvements sont observés. Le MR de Christine Defraigne semblait, en milieu de soirée, rester la deuxième force politique (statu quo à 21%) malgré les fortes percées... non pas de Vert Ardent finalement (11%) mais bien du PTB (16 %) qui enregistre une augmentation de près de 10%. Pour l'autre partenaire de majorité toutefois, le scenario est catastrophique selon les premiers résultats, le CDH passe de 14%à 5,5%. Vega, avec 4%, semblait sauver sa représentation au conseil.

HERVE (COMPLET)

Marc Drouguet sera bourgmestre, ayant dépassé de 500 voix le ministre Pierre-Yves Jeholet. HDM garde sa majorité absolue (52,37 %).

SPA (COMPLET)

Le MR a récolté 43,79% des suffrages, devançant les listes Alternative-plus (30,38%), Osons Spa (12,18%) et S.P.A (10,35%). Sophie Delettre, qui a récolté 1.334 voix de préférence sur la liste MR, ceindra l'écharpe mayorale et succédera à Josseph Houssa, qui assurait la gestion de la cité thermale depuis 1983. Le MR dispose de 11 sièges au conseil communal, contre 7 pour Alternative-plus, 2 pour Osons Spa et 1 pour S.P.A.

HERSTAL (30 %)

Le PTB pourrait bien effectuer une très grosse percée dans son fief de Herstal. Après le dépouillement du premier des treize bureaux, le PTB est crédité de 24,33% des voix (13,99% en 2012).

La liste PSH, emmenée par Frédéric Daerden, semble bien se maintenir, avec 49,14% des voix (le PS avait obtenu 51,06% en 2012).

"Ce ne sont que des résultats partiels" a commenté le socialiste. "On tendrait vers 50 % des voix, ce qui signifie une majorité absolue, avec le PTB deuxième parti sur notre commune. Nous verrons les résultats précis pour être affirmatif [sur l'équipe qui gouvernera]."

Un bon resultat se profilé également pour Vert Herstal, avec 9,61% des voix après ce premier dépouillement. Le MR est crédité de 8,65% (11,68% en 2012), et le PP 5,31%.

ANS (20 %)

Les deux premiers des dix bureaux de vote ansois ont été dépouillés. Selon ces premiers résultats, le PS maintient quasi son score de 2012 à Ans, avec 41,75% des voix (43,04% en 2012). Selon ces premières tendances, le MR-IC suit avec 23,23% des voix. 11,95% des voix pour Ecolo, 10,43% pour Défi pour Ans, et 1,30% pour le PVE, parti d'Henri Huygen.

CHAUDFONTAINE (22 %)

Entre Unis pour Chaudfontaine (UP), le parti mené par les libéraux de Daniel Bacquelaine et Générations (à tendance PS-Ecolo), Defi (et Agir) semblaient faire figure de petit poucet. Le parti d'Olivier Maingain avait toutefois, à l'heure d'écrire ces lignes, réalisé une belle performance dans la commune du ministre fédéral des Pensions, avec plus de 18%. Mais c'est sans doute la percée de Générations qui pourrait faire le plus de mal à UP, le parti de gauche ayant obtenu plus de 30 % (résultats incomplets). Conséquence : le parti rassemblant libéraux et humanistes, UP, pourrait passer à côté de la majorité absolue, ce qui compliquerait fortement les choses pour Daniel Bacquelaine et les siens.

VERVIERS (88 %)

Sur les 17 bureaux, quinze ont été dépouillés et le PS se présente en force. Près de 30 % pour les socialistes, loin devant le MR (15 %), le CDH (13,74 %). Ces deux derniers partis en chute libre (-9% et - 13,5 %). Notons la percée du PTB qui gagnerait au moins 7 points pour flirter avec la barre des 10 %.

NEUPRE (25 %)

La liste MR, emmenée par la bourgmestre Virginie Defrang-Firket, est en tête du scrutin à Neupré après le dépouillement du premier des quatre bureaux de vote. Le MR est crédité de 40,91% des voix.

Ecolo réalise pour l'instant un très bon score, avec 20,35% des voix. Le PS perdrait environ 10%, avec 18,89% des voix, tandis que la liste Newpré obtient 19,86% des voix.

WAREMME (COMPLET)

Comme en 2012 où un cartel d'opposition dénommé Waremme Ensemble s'était formé afin de mettre un terme à son hégémonie centenaire socialiste, l'enjeu de ce scrutin était donc important. Et ce d'autant que deux listes concurrentes, pour l'essentiel, faisait face au PS local, lequel se présentait pour la première fois sous la bannière PS-IC. A la tête de cette liste, on retrouvait le bourgmestre Jacques Chabot qui le restera donc.

SAINT-NICOLAS (25 %)

Pour l'instant, le PS est crédité de 45,25% des voix (56,56% en 2012). Le PTB effectue une percée, passant de 5,07% en 2012 à 16,34% en 2018. Le MR obtient pour l'instant 12,15% des voix, Saint-Nicolas Plus 11,06%, Ecolo 9,21%

HANNUT (COMPLET)

Alors qu'en 2012, il avait raflé 15 des 25 sièges à pourvoir au Conseil communal, le MR a réédité son succès lors de ce scrutin. Pourtant privé de la machine à voix Hervé Jamar, ce dernier étant devenu gouverneur, le bourgmestre sortant Emmanuel Douette sort victorieux des élections. Derrière la liste d'inspiration libérale mais ouverte à des candidats d'ouverture et sur laquelle on retrouve notamment le fils d'Hervé Jamar, on retrouve la liste H+ (5 sièges). Cette dernière, d'inspiration humaniste mais comprenant également des candidats d'ouverture, précède les listes PS (3 sièges), en chute, et Ecolo (2 sièges), en hausse. Reste maintenant à savoir si le maïeur hannutois, comme c'est de tradition à Hannut malgré la majorité absolue libérale, ouvrira cette dernière et si oui à quel partenaire.

VILLERS-LE-BOUILLET (COMPLET)

A Villers-le-Bouillet, la bourgmestre en place Anne Devillers confirme sa position avec la liste Ensemble (40,92 %), totalisant 8 sièges. La liste Videm emporte 23,73 % (4 sièges), GénérationS4530 20,07 % (3 sièges) et Ecolo 15,28 % (2 sièges).

TINLOT (COMPLET)

La liste Tinlot Participation (TP) de la bourgmestre sortante Cécile Thomas-Louviaux (tendance CDH) emporte la majorité des voix avec 68,75 % (contre 66,63 % en 2012). Sa liste concurrente IC, totalise 31,25 % des voix (contre 33,37 % en 2012).

L'échevine Christine Guyot devient ainsi la nouvelle bourgmestre de Tinlot, grappillant au passage quelques voix à sa concurrente IC.

SOUMAGNE (16 %)

Après le dépouillement du premier bureau de vote sur les six que compte la commune, voici les premières tendances : PS-ID (28,62%), Citoyen GO (21,10%), ICI Soumagne (19,70%), Soumagne Demain (15,43%), Ecolo Plus (12,08%), Alternative (3,07%).

AYWAILLE (20 %)

Selon les premiers résultats, il semble que le parti Ensemble, seul en majorité depuis 2012, confirme sa position de leader (40%) alors que, comme dans de nombreuses communes du pays, le parti Ecolo réalise une percée. Selon ces chiffres en effet, les écologistes font un bond en passant de 9,8% à 14 %. Et s'ils dépassent Progrès (12,5%, à tendance PS), ils restent largement derrière Aywaille Demain (tendance CDH) qui semble séduire (28% actuellement).

OUPEYE (20%)

Selon les premières tendances, la majorité sortante PS-CDH est en légère perte de vitesse mais semble conserver la mainmise sur la commune d'Oupeye, après dépouillement dans 2 bureaux sur 9. Le PS obtient 41,99% des voix (-2,90%), et le CDH 20,51% (-3,03%). Absent du dernier scrutin, le PTB effectue une percée : 13,16% des voix. La liste Engagés Pour, qui rassemble MR et Ecolo à Oupeye, est crédité de 19% des voix. En 2012, le MR avait réalisé 21,11% des voix et Ecolo 10,45%.

OUFFET (COMPLET)

Alors que la liste Entente communale (EC) de la députée fédérale MR Caroline Cassart - rassemblant principalement des libéraux et des humanistes - se présentait seule aux élections, emportant les onze sièges du Conseil communal, celle-ci devait faire face pour ces élections 2018 à une concurrence face à la liste Agir Ensemble emmenée par l'astrophysicien Arnaud Stiepen. Malgré cette concurrence, la bourgmestre Caroline Cassart conserve largement son mayorat avec 66,86 % des voix contre 33,14 % pour Agir Ensemble.

OLNE (COMPLET)

C'était attendu, c'est désormais confirmé : Cédric Halin, l'ex échevin CDH à Olne, qui s'est fait connaître il y a deux ans comme celui qui a révélé le scandale Publifin, a réalisé, avec son nouveau parti, Pour Olne, une percée incroyable. Le mouvement a en effet réalisé plus de 50 % des suffrages et c'est le nouveau leader qui s'est logiquement démarqué. S'il avait obtenu 183 voix en 2012, il a séduit 813 citoyens d'Olne cette année.

Le PS se tasse, passant de 10,5% à un peu plus de 8,5%. Belle percée également d'Ecolo qui passe de 13,3% à 18,17%. La liste Le Bon Sens obtient quant à elle 22,22%.

OREYE (COMPLET)

Surprise où le PS d'Isabelle Albert perd la maison communale, au profit de la liste Ensemble de Bernard de Sart. Les résultats sont très serrés avec seulement 0,4 % d'écart entre les deux listes (47,7 % contre 47,28 %, soit 11 voix d'écart). Le PP est crédité de 5,02 %.

ESNEUX (COMPLET)

Si ces chiffres se confirment, la majorité esneutoise actuelle, MR-PS, pourrait être renversée. Si mathématiquement cela reste possible en effet, l'électeur semble avoir sanctionné le PS mené par Bernard Marlier. Les libéraux se stabiliseraient à plus de 30% mais le PS, 29,4% en 2012, n'atteindrait pas les 20%. Contrairement à Agora (tendance CDH) et à Ecolo qui passerait de 15 à 20%.

WELKENRAEDT (75 %)

L'actuel bourgmestre Jean-Luc Nix a confirmé en début de soirée que sa liste, celle du Bourgmestre, virait en tête avec 9 sièges sur 21, une position qui lui permet de poursuivre avec son actuel partenaire de majorité, le CDH (Plus pour notre commune) qui a obtenu 3 sièges. "On espérait un tel résultat et il est clair que le nombre de listes (5 au total), a joué en notre faveur", a indiqué Jean-Luc Nix, bourgmestre sortant. Ensemble (PS) n'a obtenu que cinq sièges, Ecolo et Objectif Citoyens décrochant chacun deux sièges.

FERRIERES (COMPLET)

C'était le duel entre l'actuel bourgmestre socialiste Frédéric Léornard et sa liste RpF (Rassemblement pour Ferrières), et le libéral Raymond Maréchal (MR) et sa liste "Envie Commune", l'ancien mayeur qui souhaitait récupérer son bureau à l'hôtel de ville (bourgmestre de 1994 à 2012). Les résultats des urnes permettent finalement à l'actuel bourgmestre Frédéric Léonard (RpF) de conserver son mayorat avec 56,77 % des voix (contre 53,46 % en 2012) tandis que l'ex-mayeur emporte 37,87 % des voix (sa liste UGC faisait 46,54 % en 2012). Enfin, la troisième liste FCC obtient 5,36 % des voix.

HERON (COMPLET)

La Liste du Bourgmestre de Eric Hautphenne récoltent 45,42 % des voix, soit une progression de deux points par rapport à il y a six ans.

WASSEIGES (COMPLET)

L'Union communale (53,59 %) s'impose de justesse devant Alliance (44,34 %). Le PP récolte les 2,06 % restants. C'est un renforcement de la majorité absolue du dernier scrutin.

BERLOZ (COMPLET)

IC (Intérêts communaux), la liste sortante, qui était majoritaire, remporte le scrutin avec 51,78 % des voix.

MALMEDY (40 %)

Le CDH vient d'annoncer sur Twitter que Jean-Paul Bastin obtient la majorité absolue dans la cité malmédienne avec 12 sièges sur 23. Il reste donc bourgmestre de sa commune.

EUPEN (COMPLET)

Le CSP a obtenu le plus de sièges dans le chef-lieu de la Communauté germanophone mais aussi la commune la plus peuplée de la petite entité.

Le CSP, emmené par Joky Ortmann, récolte 34,74% des suffrages et est, avec 9 sièges sur les 25 à pourvoir. Lors de ce scrutin, le CSP a progressé de 5,14 ppc par rapport à 2012 et obtient un siège supplémentaire. Il est suivi par les écologistes de Claudia Niessen qui récoltent 25,89% des voix, qui conservent tout de même leurs 7 sièges. Le PFF qui est dans une majorité composée des écologistes et du SPplus obtient six sièges, soit un de moins que lors du précédent scrutin. Le SPplus se maintient à 3 sièges malgré une légère diminution. L'actuel bourgmestre libéral, Karl-Heinz Klinkenberg, n'était pas candidat à sa propre succession. Au niveau des voix de préférence, c'est le CSP, Joky Ortmann, qui en obtient le plus avec un score de 1.745.

STAVELOT (COMPLET)

Après un dépouillement partiel, la liste CitoyenS! obtient 47,11% des suffrages. Elle est ainsi en retard par rapport à la liste du Bourgmestre de Thierry de Burnonville qui obtient, elle, 52,89% des voix.

LA CALAMINE (COMPLET)

Le PFF qui avait 9 sièges est en net recul et n'en obtient plus que 5 sur un total de 21 à pourvoir. Le bourgmestre, Louis Goebbels, actuel avait recueilli 796 voix de préférence, le classant en première position n'en obtient plus que 592. Le CSP qui, malgré ses 7 sièges, avait été relégué dans l'opposition, progresse et en obtient un huitième avec 38,81% des suffrages. Les écologistes récoltent 13,73% des voix et obtiennent trois sièges contre deux en 2012. Le SP fait lui une progression de 4,81% et obtient cinq élus alors qu'il en avait obtenu trois lors du scrutin communal précédent.

THEUX (COMPLET)

La liste Ecolo, menée par le député régional Matthieu Daele, a fortement progressé où elle a obtenu 29,33% des voix (+10,59 ppc), un résultat qui place le parti en deuxième position derrière la liste libérale IFR (Intérêts franchimontois réunis) et ses 45,12%. La liste PS Plus arrive en 3e position avec 20,23% des voix, devant le PP (5,32%).

La liste IFR était tirée par le bourgmestre actuel Didier Deru et poussée par Philippe Boury. Membre du comité de direction de la Société wallonne des eaux, ce dernier avait démissionné de son poste de bourgmestre au printemps passé en raison de la loi sur le décumul des mandats.

SAINT-VITH (COMPLET)

Herbert Grommes et sa formation, Neue Bürgerallianz, ont été largement plébiscités lors du scrutin. Avec 55,12% des suffrages, ils remportent 13 sièges sur un total de 21 à pourvoir. Christian Krings, l'actuel bourgmestre qui n'était pas candidat à sa succession après plusieurs mandats à la tête de la commune, avait une majorité absolue de 20 sièges sur 21. La liste Freches, emmenée par le libéral Gregor Freches, obtient 20,82% des voix, ce qui se traduit par 4 sièges. La FLS, Freie Liste Solheid, emmenée par Erik Solheid, obtient également 4 sièges avec 17,42% des suffrages. Gerhard Schmitz, qui se présentait en tant que candidat unique, a récolté 190 voix mais n'est pas élu. Avec 3,50% des suffrages, la liste WFG 2.0, n'obtient pas non plus de représentant au conseil communal.

LIMBOURG (COMPLET)

Elle faisait partie des communes qui pouvaient basculer. Il n'en sera rien. L'actuelle bourgmestre Valérie Dejardin a construit une liste qui a plu à la population puisqu'elle émerge et écrase tout sur son passage avec une superbe prestation personnelle puisqu'elle a récolté 1600 voix de préférence. Le PS est donc seul pour se succéder à lui-même sans l'apport des libéraux certes (Limbourg Demain).

"On ne s'attendait pas à un tel succès et je pense surtout que ce sont les citoyens qui sont vainqueurs avec un tel résultat. On va pouvoir travailler pour eux durant 6 ans", a-t-elle annoncé depuis son QG de campagne.