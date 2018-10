Voici tous les résultats partiels et complets en province de Liège pour ces élections communales 2018.

Dans les grandes villes telles que Liège, Seraing ou encore Herstal, le dépouillement prend énormément de retard et aucun résultat ne se dessine à ces endroits précis. A Liège, par exemple seuls 10 % des bureaux de vote ont été dépouillés peu avant 22h00.

Avec seulement six bureaux sur soixante dépouillés à Liège en milieu de soirée, les résultats définitifs pourraient ne pas être connus avant lundi matin, a indiqué dimanche soir Pierre Verjans, politologue à l'Université de Liège, sur le plateau de RTC Télé Liège. Pierre Verjans a expliqué s'être entretenu dernièrement avec le bourgmestre de Liège et ils ont ensemble estimé que les résultats définitifs pourraient ne pas être connus avant 6 ou 7h00 du matin lundi.

LIEGE (65 %)

Le PS reste bien le premier parti de la Cité ardente après le dépouillement des 60 bureaux de votes vers 04h00 du matin lundi. Il totalise 30,74% des voix, contre 37,95% en 2012. La formation obtient 17 sièges soit cinq de moins que lors des dernières élections communales. Le MR pour Liège se place en deuxième position avec 17,96% des voix, suivi de près par le PTB qui totalise 16,32% des votes. Le mouvement citoyen Vert Ardent, auquel est associé Ecolo, engrange 14,75% des voix. Le cdH, dans la majorité actuelle avec le PS, chute lourdement: il n'obtient que 6,76% des voix, contre 14,01% en 2012.

Malgré l'affaire Publifin, le PS semble ainsi garder la main. Le parti devra toutefois trouver un nouveau partenaire de coalition car la majorité sortante s'avère difficile à reconduire.

ANS (COMPLET)

Grégory Philippin, successeur de Stéphane Moureau, reste bourgmestre. Le PS maintient quasi son score de 2012 à Ans, avec 45,32 % des voix (43,04% en 2012). Le MR-IC suit avec 19,8 % des voix. 11,68 % des voix pour Ecolo, 9,85 % pour Défi pour Ans, 7,92 % pour CDH-RCA et 1,83 % pour le PVE, parti d'Henri Huygen.

HERSTAL (COMPLET)

Le PTB effectue une très grosse percée dans son fief de Herstal, il est crédité de 24,49 % des voix (13,99% en 2012).

La liste PSH, emmenée par Frédéric Daerden, semble bien se maintenir, avec 49,01 % des voix (le PS avait obtenu 51,06% en 2012). Et le fils de Michel Daerden conserve l'écharpe mayorale.

Un bon resultat pour Vert Herstal, avec 9,2 % des voix après ce premier dépouillement. Le MR est crédité de 8,91 % (11,68% en 2012), et le PP 5,18 %.

CHAUDFONTAINE (COMPLET)

L'électeur avait un choix relativement clair : la droite d'Unis Pour Chaudfontaine, parti réunissant les libéraux de Daniel Bacquelaine et les humanistes et la gauche, regroupant des membres du PS et d'Ecolo notamment, dirigée par le socialiste Axel Noël. Et entre les deux, Défi... Avec 17 sièges pour le MR et 3 pour le CDH (pour 27 sièges au total), UP partait favori. Un petit tassement est pourtant enregistré puisqu'UP obtient au final près de 55% des voix et donc 16 des 27 sièges. Générations n'a toutefois pas à rougir puisque le mouvement de gauche obtient 7 sièges. Défi décroche quant à lui 4 sièges. Daniel Bacquelaine, qui a récolté 2.229 voix de préférence (le meilleur score de sa liste), a précédemment annoncé qu'il comptait reprendre les rênes de la commune après le scrutin fédéral de 2019.

VERVIERS (COMPLET)

Le PS se présente en force. Près de 30 % pour les socialistes (29,38 %), loin devant le MR (14,95 %), le CDH (13,71 %). Ces deux derniers partis en chute libre (-9% et - 13,5 %). Notons la percée du PTB qui gagnerait au moins 7 points pour flirter avec la barre des 10 %. La socialiste Muriel Targnion sera donc à l'hôtel communal.

ANTHISNES (COMPLET)

La liste PS-IC, emmenée par le bourgmestre sortant et député européen Marc Tarabella, a obtenu 65,25% des voix exprimées dimanche (66,45% en 2012). Elle totalise 12 sièges et conserve la majorité absolue. Bourgmestre depuis 24 ans, Marc Tarabella a récolté 1.226 voix de préférence. Au Parlement européen, le mandat de M. Tarabella s'achèvera en 2019. S'il se représente et qu'il parvient à se faire élire, il devrait pouvoir continuer à combiner ses fonctions de bourgmestre et d'eurodéputé, étant donné que sa commune ne compte qu'un peu plus de 4.000 habitants, alors que le PS s'est prononcé pour une interdiction du cumul des mandats uniquement dans les villes et communes de plus de 50.000 habitants. La liste MR-cdH-IC se place deuxième, avec 18,35% et obtient 2 sièges. La liste CiM citoyens arrive en troisième position (13,81%, 1 siège). Le PP, avec 2,59% des votes, n'obtient pas de siège.

VISE (COMPLET)

Le MR est crédité de 26,9 % des voix, le PS de 24,24 %. Les humaniste d'Ensemble ont 16,02 %, tandis que la seconde liste libérale Oui Visé a 12,73 %. Les écologiste de Visons Demain 10,07 % et le PTB 10,05 %. Malgré ce succès libéral, Marcel Neven (MR) perd le mayorat.

SPRIMONT (COMPLET)

Luc Delvaux a confirmé le résultat d'il y a six ans, la "Liste du bourgmestre" conservant ses 10 sièges. Et malgré de nombreux changements dans la dénomination des listes, c'est finalement un relatif statu quo qui est observé à Sprimont même si les socialistes de Philippe Leerschool, réunis sous la bannière e-PS, partenaires de majorité, perdent deux sièges. Ils sont, comme partout, sanctionnés. La majorité reste possible puisque les libéraux et les socialistes conservent 15 sièges sur 23. MCS Citoyen, mené par Olivier Rouxhet, obtient 5 sièges tandis que le CDH en décroche 3.

HUY (COMPLET)

Le PS garde la majorité suivi par Ecolo qui progresse au même titre que la liste socialiste. Un pacte de majorité a toutefois déjà été conclu par le PS avec idHuy et le MR, ce qui exclut d'office les écologistes de la majorité. A l'heure actuelle le PS devance largement les autres listes avec 35,32 % des voix (12 élus) soit près de 3% de plus qu'en 2012. Ecolo de son côté récolte près de 23 % des voix (22,59 %), ce qui lui permet de passer de 5 à 7 élus, faisant de lui la deuxième formation sur la Ville de Huy. Selon ces résultats, le MR est en légère diminution, toutefois le nombre d'élus resterait inchangé. idHuy de son côté perdrait deux sièges sur les quatre acquis en 2012. Une autre surprise est à noter, le PTB, qui a décidé de ne se présenter qu'à Huy sur l'ensemble de l'arrondissement Huy-Waremme, obtient un siège avec 6,74 % des voix.

TROOZ (COMPLET)

Ce fut une soirée magique pour le bourgmestre socialiste de Trooz, Fabien Beltran. Si en 2012 en effet, le PS obtenait 9 sièges sur 19, les socialistes, réunis sous la bannière d'ouverture, Liste du bourgmestre, ont réussi à gagner 2 sièges. Pas de sanction au PS à Trooz suite aux affaires donc... Fabien Beltran était donc un homme "heureux", ce dimanche soir. "Je le suis surtout pour mes colisitiers", expliquait-il, "la liste est composée de jeunes gens dynamiques, c'est une belle récompense pour nous". Et de se dire surtout heureux de constater que l'extrême droite n'est plus représentée à Trooz. Le MR perd 3 sièges (de 6 à 3) et Ecova en gagne 2 (de 3 à 5).

HERVE (COMPLET)

Marc Drouguet sera le nouveau bourgmestre de Herve dès décembre prochain. Une fonction qu'il occupe déjà actuellement depuis le départ, en juillet 2017, de Pierre-Yves Jeholet pour la Région wallonne où il est ministre de l'Economie. L'ex-leader d'HDM a réalisé 500 voix de moins que son successeur. Pour Pierre-Yves Jeholet, le plus important reste le maintien de la majorité absolue pour HDM "qui reste à 52%. Nous nous attendions à un certain tassement or nous nous stabilisons bien", assure M. Jeholet qui a obtenu 2.370 voix. EPH de Marie-Martine Schyns, ministre de l'Enseignement à la Fédération Wallonie-Bruxelles et ses 1.445 voix, décroche 8 sièges alors que le PS poussé, par Marc Goblet, ancien secrétaire fédéral de la FGTB, prend les 3 sièges restants.

FLEMALLE (COMPLET)

Isabelle Simonis va reprendre l'écharpe mayorale après le succès socialiste (45,87 %). Le PTB réalise une percée à 17,89 %, devant Ecolo et ses 12,09 %.

ESNEUX (COMPLET)

Succès libéral avec 30,04 % des voix, devant la poussée écologiste et ses 21,31 % (+ 6 points). Le PS prend la troisième place avec 20,58 % et perd près 2 sièges qui vont dans les rangs verts.

AMAY (COMPLET)

La liste Ecolo a obtenu 54,43% des voix, soit 13 sièges sur les 23 du conseil communal. Cette majorité absolue sera menée par Jean-Michel Javaux qui briguera dès lors son troisième mandat. A lui seul, il obtient sur sa liste près de 33% des suffrages. Le PS a de son côté décroché 8 sièges, 2 sièges tombant dans l'escarcelle d'Amay Plus (MR), soit un de plus qu'en 2012.

SPA (COMPLET)

Le MR a récolté 43,79% des suffrages, devançant les listes Alternative-plus (30,38%), Osons Spa (12,18%) et S.P.A (10,35%). Sophie Delettre, qui a récolté 1.334 voix de préférence sur la liste MR, ceindra l'écharpe mayorale et succédera à Josseph Houssa, qui assurait la gestion de la cité thermale depuis 1983. Le MR dispose de 11 sièges au conseil communal, contre 7 pour Alternative-plus, 2 pour Osons Spa et 1 pour S.P.A.

REMICOURT (50 %)

Toujours aucun résultat officiel où un recomptage des voix a été exigé. La liste Renouveau, tirée par l'ancien bourgmestre Thierry Missaire, qui avait fait l'objet d'une motion de méfiance fin 2016, serait toutefois en tête.

BEYNE-HEUSAY (COMPLET)

Avec 49,48% des voix, le PS obtient la majorité absolue au conseil communal de Beyne-Heusay, avec 12 sièges sur 23. La tête de liste socialiste, le premier échevin Didier Henrottin, avec 1.320 voix de préférence, sera donc le prochain bourgmestre beynois. Ensemble a obtenu six sièges, et CDH-Ecolo cinq sièges.

NEUPRE (COMPLET)

La liste MR, emmenée par la bourgmestre Virginie Defrang-Firket, s'impose avec 43,44 % des voix. Le PS termine deuxième de justesse (19,79), juste devant Newpre (18,52 %) et Ecolo (18,25 %).

LONTZEN (COMPLET)

Une coalition sera inévitable dans cette commune germanophone. Le bourgmestre actuel, Alfred Lecerf, en fonction depuis 1994, n'était pas candidat à sa propre succession. Son groupe, Union, a perdu dimanche deux sièges, passant de neuf à sept, et donc aussi la majorité absolue. Avec 41,38% des voix, le nouveau chef de file, Roger Franssen, devra chercher un partenaire s'il souhaite diriger la commune. Parmi les partenaires possibles, figure la formation Energie, emmenée par Patrick Thevissen, qui a récolté 35,99% des suffrages exprimés et obtenu six sièges, ou encore les écologistes qui ont obtenu trois élus. La liste Plus n'a emporté qu'un seul siège.​

DISON (COMPLET)

Véronique Bonni (PS) devient bourgmestre et met fin à plus de 40 ans de règne d'Yvan Ylieff qui poussait la liste socialiste. Le PS récolte 53,35 % des voix, et le PP fait une percée à 12,63 %, devenant le deuxième parti.

SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE (COMPLET)

Large succès pour la liste Ensemble de Francis Dejonc (apparenté CDH) qui récolte 53,2 % des voix. Loin derrière la liste Pro Citoyens (19,1 %), le PS à 14,27 % et Ecolo (13,43 %).

PEPINSTER (COMPLET)

Philippe Godin rempile pour un nouveau mandat avec sa liste Pepin, créditée de 66,89 %.

LINCENT (COMPLET)

Yves Kinnard reste le bourgmestre après le succès de la liste MR-CDH-Ecolo et ses 61,11 %.

JALHAY (COMPLET)

Michel Fransolet conforte sa majorité absolue. La liste MR-IC-EJS remporte 55,16 % et gagne trois sièges supplémentaires au conseil par rapport à la précédente législature.

BURDINNE (COMPLET)

Pas de surprise puisque Luc Gustin rempile pour un septième mandat, fort du succès de la liste Unis Pour Burdinne (70,36 %).

WAREMME (COMPLET)

Comme en 2012 où un cartel d'opposition dénommé Waremme Ensemble s'était formé afin de mettre un terme à son hégémonie centenaire socialiste, l'enjeu de ce scrutin était donc important. Et ce d'autant que deux listes concurrentes, pour l'essentiel, faisait face au PS local, lequel se présentait pour la première fois sous la bannière PS-IC. A la tête de cette liste, on retrouvait le bourgmestre Jacques Chabot qui le restera donc.

SAINT-NICOLAS (COMPLET)

Le PS est crédité de 49,96 % des voix (56,56% en 2012). Le PTB effectue une percée, passant de 5,07% en 2012 à 15,32 % en 2018. Le MR obtient 11,62 % des voix, Ecolo 9,22 % et Saint-Nicolas Plus 8,45 %.

HANNUT (COMPLET)

Alors qu'en 2012, il avait raflé 15 des 25 sièges à pourvoir au Conseil communal, le MR a réédité son succès lors de ce scrutin. Pourtant privé de la machine à voix Hervé Jamar, ce dernier étant devenu gouverneur, le bourgmestre sortant Emmanuel Douette sort victorieux des élections. Derrière la liste d'inspiration libérale mais ouverte à des candidats d'ouverture et sur laquelle on retrouve notamment le fils d'Hervé Jamar, on retrouve la liste H+ (5 sièges). Cette dernière, d'inspiration humaniste mais comprenant également des candidats d'ouverture, précède les listes PS (3 sièges), en chute, et Ecolo (2 sièges), en hausse. Reste maintenant à savoir si le maïeur hannutois, comme c'est de tradition à Hannut malgré la majorité absolue libérale, ouvrira cette dernière et si oui à quel partenaire.

VILLERS-LE-BOUILLET (COMPLET)

A Villers-le-Bouillet, la bourgmestre en place Anne Devillers confirme sa position avec la liste Ensemble (40,92 %), totalisant 8 sièges. La liste Videm emporte 23,73 % (4 sièges), GénérationS4530 20,07 % (3 sièges) et Ecolo 15,28 % (2 sièges).

TINLOT (COMPLET)

La liste Tinlot Participation (TP) de la bourgmestre sortante Cécile Thomas-Louviaux (tendance CDH) emporte la majorité des voix avec 68,75 % (contre 66,63 % en 2012). Sa liste concurrente IC, totalise 31,25 % des voix (contre 33,37 % en 2012).

L'échevine Christine Guyot devient ainsi la nouvelle bourgmestre de Tinlot, grappillant au passage quelques voix à sa concurrente IC.

SOUMAGNE (COMPLET)

Un trio de tête s'est disputé la tête. Soumagne Demain (24,51 %), PS-ID (22,49 %) et ICI Soumagne (22,17 %), mais un accord bi-partite ne suffira pas pour dégager une majorité. Ecolo Plus (14,47 %) devance Citoyen Go (11,74 %). Alternative récolte 4,63 %.

AYWAILLE (COMPLET)

Le groupe libéral d'Ensemble confirme, après six années au pouvoir, qu'il reste la force majoritaire. Si les libéraux perdent quelques plumes en effet, ils conservent de justesse la majorité absolue. En 2012, c'est le député Philippe Dodrimont qui menait la liste. Thierry Carpentier, nouveau chef de file, a relevé le défi. Après dépouillement des cinq bureaux de vote en effet, Ensemble obtenait 42% des voix. A priori pas la majorité absolue mais, en nombre de sièges, le groupe atteint bien 12 sièges sur les 23 du conseil. Un de moins qu'en 2012. Une très courte majorité. Mieux pour Thierry Carpentier, il obtient bien le meilleur score personnel de la commune avec 1337 voix, devant Philippe Dodrimont, 1316 voix. De son côté, le mouvement d'ouverture Aywaille Demain (composé de sympathisants CDH), a obtenu 25% des voix et 6 sièges. Ecolo réalise une belle opération, avec 14% et en passant de 1 à 3 sièges. Quant à Progrès, c'est le statu quo puisque le nouveau mouvement, composé de candidats PS, obtient 12,35%, 2 sièges.

OUPEYE (COMPLET)

La majorité sortante PS-CDH est en légère perte de vitesse mais conserve la mainmise sur la commune d'Oupeye. Le PS obtient 41,41 % des voix. La liste Engagés Pour, qui rassemble MR et Ecolo à Oupeye, est crédité de 18,98 % des voix. En 2012, le MR avait réalisé 21,11% Le CDH obtient 18,87 %. Absent du dernier scrutin, le PTB effectue une percée : 14,31 % des voix.

OUFFET (COMPLET)

Alors que la liste Entente communale (EC) de la députée fédérale MR Caroline Cassart - rassemblant principalement des libéraux et des humanistes - se présentait seule aux élections, emportant les onze sièges du Conseil communal, celle-ci devait faire face pour ces élections 2018 à une concurrence face à la liste Agir Ensemble emmenée par l'astrophysicien Arnaud Stiepen. Malgré cette concurrence, la bourgmestre Caroline Cassart conserve largement son mayorat avec 66,86 % des voix contre 33,14 % pour Agir Ensemble.

OLNE (COMPLET)

C'était attendu, c'est désormais confirmé : Cédric Halin, l'ex échevin CDH à Olne, qui s'est fait connaître il y a deux ans comme celui qui a révélé le scandale Publifin, a réalisé, avec son nouveau parti, Pour Olne, une percée incroyable. Le mouvement a en effet réalisé plus de 50 % des suffrages et c'est le nouveau leader qui s'est logiquement démarqué. S'il avait obtenu 183 voix en 2012, il a séduit 813 citoyens d'Olne cette année.

Le PS se tasse, passant de 10,5% à un peu plus de 8,5%. Belle percée également d'Ecolo qui passe de 13,3% à 18,17%. La liste Le Bon Sens obtient quant à elle 22,22%.

OREYE (COMPLET)

Surprise où le PS d'Isabelle Albert perd la maison communale, au profit de la liste Ensemble de Bernard de Sart. Les résultats sont très serrés avec seulement 0,4 % d'écart entre les deux listes (47,7 % contre 47,28 %, soit 11 voix d'écart). Le PP est crédité de 5,02 %.

ESNEUX (COMPLET)

Si ces chiffres se confirment, la majorité esneutoise actuelle, MR-PS, pourrait être renversée. Si mathématiquement cela reste possible en effet, l'électeur semble avoir sanctionné le PS mené par Bernard Marlier. Les libéraux se stabiliseraient à plus de 30% mais le PS, 29,4% en 2012, n'atteindrait pas les 20%. Contrairement à Agora (tendance CDH) et à Ecolo qui passerait de 15 à 20%.

WELKENRAEDT (COMPLET)

L'actuel bourgmestre Jean-Luc Nix a confirmé en début de soirée que sa liste, celle du Bourgmestre, virait en tête avec 9 sièges sur 21, une position qui lui permet de poursuivre avec son actuel partenaire de majorité, le CDH (Plus pour notre commune) qui a obtenu 3 sièges. "On espérait un tel résultat et il est clair que le nombre de listes (5 au total), a joué en notre faveur", a indiqué Jean-Luc Nix, bourgmestre sortant. Ensemble (PS) n'a obtenu que cinq sièges, Ecolo et Objectif Citoyens décrochant chacun deux sièges.

FERRIERES (COMPLET)

C'était le duel entre l'actuel bourgmestre socialiste Frédéric Léornard et sa liste RpF (Rassemblement pour Ferrières), et le libéral Raymond Maréchal (MR) et sa liste "Envie Commune", l'ancien mayeur qui souhaitait récupérer son bureau à l'hôtel de ville (bourgmestre de 1994 à 2012). Les résultats des urnes permettent finalement à l'actuel bourgmestre Frédéric Léonard (RpF) de conserver son mayorat avec 56,77 % des voix (contre 53,46 % en 2012) tandis que l'ex-mayeur emporte 37,87 % des voix (sa liste UGC faisait 46,54 % en 2012). Enfin, la troisième liste FCC obtient 5,36 % des voix.

HERON (COMPLET)

La Liste du Bourgmestre de Eric Hautphenne récoltent 45,42 % des voix, soit une progression de deux points par rapport à il y a six ans.

WASSEIGES (COMPLET)

L'Union communale (53,59 %) s'impose de justesse devant Alliance (44,34 %). Le PP récolte les 2,06 % restants. C'est un renforcement de la majorité absolue du dernier scrutin.

BERLOZ (COMPLET)

IC (Intérêts communaux), la liste sortante, qui était majoritaire, remporte le scrutin avec 51,78 % des voix.

MALMEDY (COMPLET)

Le CDH vient d'annoncer sur Twitter que Jean-Paul Bastin obtient la majorité absolue dans la cité malmédienne avec 12 sièges sur 23. Il reste donc bourgmestre de sa commune.

EUPEN (COMPLET)

Le CSP a obtenu le plus de sièges dans le chef-lieu de la Communauté germanophone mais aussi la commune la plus peuplée de la petite entité.

Le CSP, emmené par Joky Ortmann, récolte 34,74% des suffrages et est, avec 9 sièges sur les 25 à pourvoir. Lors de ce scrutin, le CSP a progressé de 5,14 ppc par rapport à 2012 et obtient un siège supplémentaire. Il est suivi par les écologistes de Claudia Niessen qui récoltent 25,89% des voix, qui conservent tout de même leurs 7 sièges. Le PFF qui est dans une majorité composée des écologistes et du SPplus obtient six sièges, soit un de moins que lors du précédent scrutin. Le SPplus se maintient à 3 sièges malgré une légère diminution. L'actuel bourgmestre libéral, Karl-Heinz Klinkenberg, n'était pas candidat à sa propre succession. Au niveau des voix de préférence, c'est le CSP, Joky Ortmann, qui en obtient le plus avec un score de 1.745.

STAVELOT (COMPLET)

Après un dépouillement partiel, la liste CitoyenS! obtient 47,11% des suffrages. Elle est ainsi en retard par rapport à la liste du Bourgmestre de Thierry de Burnonville qui obtient, elle, 52,89% des voix.

LA CALAMINE (COMPLET)

Le PFF qui avait 9 sièges est en net recul et n'en obtient plus que 5 sur un total de 21 à pourvoir. Le bourgmestre, Louis Goebbels, actuel avait recueilli 796 voix de préférence, le classant en première position n'en obtient plus que 592. Le CSP qui, malgré ses 7 sièges, avait été relégué dans l'opposition, progresse et en obtient un huitième avec 38,81% des suffrages. Les écologistes récoltent 13,73% des voix et obtiennent trois sièges contre deux en 2012. Le SP fait lui une progression de 4,81% et obtient cinq élus alors qu'il en avait obtenu trois lors du scrutin communal précédent.

THEUX (COMPLET)

La liste Ecolo, menée par le député régional Matthieu Daele, a fortement progressé où elle a obtenu 29,33% des voix (+10,59 ppc), un résultat qui place le parti en deuxième position derrière la liste libérale IFR (Intérêts franchimontois réunis) et ses 45,12%. La liste PS Plus arrive en 3e position avec 20,23% des voix, devant le PP (5,32%).

La liste IFR était tirée par le bourgmestre actuel Didier Deru et poussée par Philippe Boury. Membre du comité de direction de la Société wallonne des eaux, ce dernier avait démissionné de son poste de bourgmestre au printemps passé en raison de la loi sur le décumul des mandats.

SAINT-VITH (COMPLET)

Herbert Grommes et sa formation, Neue Bürgerallianz, ont été largement plébiscités lors du scrutin. Avec 55,12% des suffrages, ils remportent 13 sièges sur un total de 21 à pourvoir. Christian Krings, l'actuel bourgmestre qui n'était pas candidat à sa succession après plusieurs mandats à la tête de la commune, avait une majorité absolue de 20 sièges sur 21. La liste Freches, emmenée par le libéral Gregor Freches, obtient 20,82% des voix, ce qui se traduit par 4 sièges. La FLS, Freie Liste Solheid, emmenée par Erik Solheid, obtient également 4 sièges avec 17,42% des suffrages. Gerhard Schmitz, qui se présentait en tant que candidat unique, a récolté 190 voix mais n'est pas élu. Avec 3,50% des suffrages, la liste WFG 2.0, n'obtient pas non plus de représentant au conseil communal.

LIMBOURG (COMPLET)

Elle faisait partie des communes qui pouvaient basculer. Il n'en sera rien. L'actuelle bourgmestre Valérie Dejardin a construit une liste qui a plu à la population puisqu'elle émerge et écrase tout sur son passage avec une superbe prestation personnelle puisqu'elle a récolté 1600 voix de préférence. Le PS est donc seul pour se succéder à lui-même sans l'apport des libéraux certes (Limbourg Demain).

"On ne s'attendait pas à un tel succès et je pense surtout que ce sont les citoyens qui sont vainqueurs avec un tel résultat. On va pouvoir travailler pour eux durant 6 ans", a-t-elle annoncé depuis son QG de campagne.