Voici tous les résultats partiels en province de Namur pour ces élections communales 2018.





- A Namur, le CDH continue sur sa lancée et conforte sa position. Le PS (18,31%) et Ecolo (17,27%) sont au coude-à-coude pour la deuxième place alors que 17 bureaux sur 38 sont dépouillés. Derrière, le MR (13,24%) puis le Défi (8,81%) sont à la traîne.

- A Andenne, Claude Eerdekens a remporté une nouvelle majorité absolue avec sa nouvelle liste, le PSD@. Âgé de 70 ans, M. Eerdekens est le plus ancien bourgmestre de Wallonie, en place depuis 1972.

"Nous obtenons à nouveau la majorité absolue, c'est formidable et cela va nous permettre de continuer le développement de cette ville en plein boum", a-t-il déclaré. En marge du PS depuis l'affaire Publifin, il se présentait pour la première fois sous un nouvel intitulé. "Je suis fier d'avoir assumé mes choix et ma liste, le PSD@, une nouvelle formule citoyenne. Nous allons à présent digérer notre élection et nous lancer dans la réalisation de notre programme", a poursuivi M. Eerdekens.

Soutenu encore une fois par ses électeurs, il se lance dans ce qui sera son dernier mandat. "Je suis très heureux d'être à nouveau élu, ce n'est pas une fierté d'être le plus ancien mais c'est une reconnaissance de mon combat pour ma commune. Cette fois, cela sera la dernière et après je laisserai la place aux jeunes", conclut-il.

Le PSD@ remporte la majorité absolue devant AD&N et le MR qui se retrouveront dans l'opposition.

- A Rochefort, Pierre-Yves Dermagne, chef de file socialiste au Parlement de Wallonie, sera bourgmestre de Rochefort, a-t-on appris dimanche soir.

- A La Bruyère, Yves Depas, a annoncé dimanche soir qu'un accord avait été trouvé avec Ecolo et Démocrates&Gembloutois (D&B) afin de former une nouvelle majorité à La Bruyère, en province de Namur. Le MR du bourgmestre sortant, Robert Cappe, est donc renvoyé dans l'opposition. "Nous avons trouvé des partenaires qui avaient un programme assez similaire à celui que nous avons défendu", a déclaré M. Depas vers 19h00.

"Cette coalition est une manière de tourner la page MR et d'insuffler une nouvelle gestion communale", a-t-il ajouté.

Les socialistes ont obtenu 27,08% des voix, contre 32,61% pour les libéraux, 21,27% pour D&B et 16,99% pour Ecolo, en forte progression (+ 5,27%).

Le poste de bourgmestre devait revenir à M. Depas, Thierry Chapelle, Jean-Marc Toussaint ou Baudouin Botilde.

- A Yvoir, la liste "La Relève" (tendance cdH-Ecolo) est arrivée en tête avec 43,40% des suffrages, a-t-on appris après le dépouillement de l'ensemble des bureaux. La "liste du bourgmestre" Etienne Defresne (MR) arrive en deuxième position, tandis que EPY est troisième avec 18,23% des voix.

- A Cerfontaine, dans la province de Namur, la liste MR-IC conduite par le bourgmestre actuel Christophe Bombled a remporté 77,21% des voix, la liste Cerf+ obtenant les 22,79% restants, a-t-on appris à l'issue du dépouillement complet des bulletins de vote. Après le retrait de la liste d'opposition "Ensemble", les citoyens de Cerfontaine avaient longtemps cru n'avoir qu'une liste unique lors de ses élections communales. La liste CERF+, comprenant notamment 7 membres de la société civile sur 15, s'était finalement constituée, sans parvenir à ébranler la majorité actuelle.

- A Vresse-sur-Semois, la liste "Ensemble pour une commune dynamique" (ECD), emmenée par Frédéric Martin, a remporté dimanche 57,7% des suffrages (1.027 voix), ressort-il des résultats complets pour cette commune namuroise. Ce résultat lui permet d'obtenir 7 sièges au sein du conseil communal. La liste Confiance, tirée par l'actuelle bourgmestre Françoise Leboc, obtient quant à elle 42,30% des votes (753 voix), soit 4 sièges.

- A Fernelmont, la liste du bourgmestre (LDB+), emmenée par le troisième échevin Vincent Dethier et poussée par le maïeur actuel Jean-Claude Nihoul, a obtenu 53,92% des suffrages, a-t-on appris à l'issue du dépouillement complet des bulletins de vote dans cette commune namuroise. La liste EPF arrive en deuxième position avec 27,62% des voix, tandis qu'Ecolo en récolte 15,91%. Jean-Claude Nihoul (cdH) est devenu bourgmestre de Fernelmont en 1988, mais avait annoncé avant ce scrutin qu'il ne resterait plus que deux ans à la tête de la commune s'il était réélu ce 14 octobre.

- A Houyet, dans la province de Namur, la liste UV (Union villageoise), tirée par Hélène Lebrun, a obtenu 36,88% des voix, contre 35,27% pour Motiv'Action conduite par l'échevin cdH Didier Rouard. Les listes ADN et Ecolo ont quant à elles remporté respectivement 16,64 et 11,21% des suffrages. Quant au bourgmestre sortant, Yvan Petit (PS), il ne se présentait pas aux communales mais bien sur une liste provinciale.