Voici les résultats partiels en province de Brabant wallon pour ces élections communales 2018.





Waterloo

A Waterloo, Le PS n'obtiendrait pas de poste après un tiers du dépouillement. Sans surprises, les premières tendances confirment la suprématie du MR dans la cité du Lion. Après le dépouillement de 13 bureaux (sur 31), le MR obtiendrait 24 postes contre 5 pour Ecolo, 1 pour MVW, 1 pour Défi et aucun pour le PS.

Visiblement, la majorité absolue du MR à Waterloo ne devrait pas être remise en question. Reste à savoir qui obtiendra le plus de voix sur la liste pour siéger dans le fauteuil de maïeur.

Braine-l'Alleud

A Braine-l'Alleud, le premier bureau de vote favorable à Vincent Scourneau. Vers 16h40, la RTBF faisait état de deux bureaux dépouillés à Braine, avec des données laissant penser que la liste du bourgmestre Vincent Scourneau ne sombre pas. Il était en effet question de 50% des voix pour la liste du maïeur MR - qui veut garder une majorité absolue acquise depuis 2006 -, contre 30% pour Ecolo.

Perwez

A Perwez, le groupe Ensemble mené par Jordan Godfriaux aurait 175 voix de plus que DRC+ alors qu'il ne resterait qu'un bureau de vote à dépouiller! Se dirige-t-on vers une surprise à Perwez? Le siège de maïeur d'André Antoine est-il en train de vaciller? Pour le moment, après le dépouillement de trois bureaux de vote, c'est en effet le groupe Ensemble, mené par Jordan Godfriaux, qui est devant... d'une courte tête. D'après les premières indications, Ensemble aurait 175 voix de plus que DRC+. Il ne resterait plus qu'un bureau à dépouiller! Reste à savoir quelles sont les villages qui ont déjà été dépouillés.

Jodoigne

A Jodoigne, la liste Union communale remporterait une majorité absolue. Sur 6 des 7 bureaux dépouillées, UC engrange 57,06% (-7,13% par rapport à 2012) des voix. Cette liste est tirée par Jean-Luc Meurice et poussée par le bourgmestre sortant Jean-Paul Wahl.

Derrière UC, J'M obtiendrait 23,31 % des voix et Ecolo 19,62.

Court-Saint-Etienne

A Court-Saint-Etienne, la Liste Mayeur obtient 45,49% (-6,38%) des voix sur base de 2 des 4 bureaux de vote dépouillés. La liste perdrait donc sa majorité absolue.

Ecolo atteint 28,29%, Plus 10,84% et Oxygène 10,32%.

Chaumont-Gistoux

A Chaumont-Gistoux, la liste ARC, emmenée par le bourgmestre sortant Luc Decorte, a obtenu 39,24% des suffrages devant la liste Villages (36,02%) conduite par Philippe Barras et Ecolo (24,74%), a-t-on appris à l'issue du dépouillement de l'ensemble des bulletins.