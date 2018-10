Voici les résultats partiels en province de Brabant wallon pour ces élections communales 2018.





Wavre

A Wavre, huit bureaux dépouillés sur 11. Durant ces élections communales, de nombreux yeux sont braqués sur la commune de Wavre, où la liste du bourgmestre se présentait sans un certain Charles Michel. Les partis d'opposition Ecolo, PS, CDH et Défi se sont alliés pour mettre fin à la majorité absolue du MR. Et après 8 bureaux dépouillés sur 11, la Liste du bourgmestre, emmenée par Françoise Pigeolet, obtiendrait 40,84 % des voix. Elle garderait pour l'instant la majorité absolue en temre de sièges. La liste devancerait Ecolo (22,78 %), le CDH (9,74 %), le PS (10,98%) et Défi (7,16 %).

Ittre (RESULTATS COMPLETS)

A Ittre, on savait que cette élection serait tendue et serrée à Ittre et on n'a pas été déçu. Au final, c'est EPI, le parti emmené par Christian Fayt, qui termine à la première place avec 31,83% des votes. Les IC, emmenés par le bourgmestre sortant Ferdinand Jolly, obtient quant à lui 29,89%. Sur la troisième marche du podium, on retrouve PACTE et ses 20,87% alors que le MR ferme la marche avec 17,41%. A ce stade, impossible de dire qui sera le prochain bourgmestre d'Ittre étant donné que c'est le petit jeu des coalitions qui fera la différence. Aucun accord pré-électoral n'a été annoncé et il ne fait aucun doute que les téléphones vont sonner toute la nuit pour former une majorité confortable.

Villers-la-Ville (RESULTATS COMPLETS)

A Villers-la-Ville, Ensemble pour Villers, la liste initiée par le chef de cabinet d’André Antoine Etienne Struyf et regroupant les quatre listes de la minorité, n’a pas réussi son pari: elle obtient 37,21 %, contre 60,34% pour le MR d’Emmanuel Burton. Le bourgmestre de Villers-la-Ville restera donc dans son siège pour les six années à venir, et sa liste progresse de 6,16%. Au niveau des scores personnels, le maïeur villersois engrange plus de 2.200 voix, contre 747 voix pour Etienne Struyf. Paradoxalement, le MR progresse mais perd un siège, en conservant tout de même 13 contre 8 pour l’opposition. Le PP, lui, ne siègera pas dans les six années à venir. « Malgré une campagne agressive, je vois surtout que nous bénéficions du travail de toute une équipe et de notre présence auprès de la population. Nous ne nous sommes pas découvert une passion pour Villers il y a quelques semaines », contre-attaque Emmanuel Burton en glissant que certains faits de campagne laisseront sans doute des traces.

Walhain (RESULTATS COMPLETS)

A Walhain, l'actuelle bourgmestre Laurence Smet (PS) perd des plumes (38,95% contre 45,14% en 2012) suivi d'Avenir Communal (36,93%) et Ecolo (24,12%).

Waterloo (RESULTATS COMPLETS)

A Waterloo, le MR confirme sa majorité absolue (65%) Sans surprise, les premières tendances dans la cité du Lion donnent une importante avance au MR. En effet, selon nos informations, le MR obtient 65% des voix contre 16,6% pour Ecolo qui ramasse cinq sièges.

Nivelles (RESULTATS COMPLETS)

A Nivelles, la liste du Bourgmestre, tirée par le libéral Pierre Huart, a obtenu 37,15 % des voix (13 sièges) devant les socialistes de PluS (23,45 %, -7 sièges). Avec 20,14 % des voix, Écolo double son score de 2012 et décroche 6 sièges (+4). Suivent le CDH-Ensemble (9,73 %) et Défi (7,22 %).

L'actuelle majorité formée par Liste du bourgmestre (MR), Ecolo et le cdH ne sera pas reconduite : vers 01h00 lundi, le bourgmestre Pierre Huart a confirmé que sa liste ne poursuivait les discussions qu'avec Ecolo. Un accord sera finalisé dans la journée de mardi. La liste du bourgmestre et Ecolo sont déjà fixés sur la répartition des mandats: Pierre Huart conserve le maïorat et chaque parti disposera de trois échevins. "Nous enregistrons une progression remarquable qui peut s'expliquer par plusieurs éléments. De manière globale, Ecolo progresse un peu partout et pour Nivelles, nos propositions en matière d'environnement et de mobilité ont convaincu. Le travail effectué depuis 2012 a également accru notre crédibilité. Le cdH et la liste PluS ayant tous deux perdus des sièges, il semble tout à fait normal de respecter le choix de l'électeur en discutant avec la Liste du bourgmestre", indique la tête de liste Ecolo Pascal Rigot.

Tubize (RESULTATS COMPLETS)

A Tubize, le PS de Michel Januth n’a pas été inquiété par Raymond Langendries, maïeur évincé il y a 6 ans, qui n’a pas réussi son retour. Le PS qui évoluait sous le nom de éB obtient 10 sièges (28,57%) tandis que RC hérite de 9 sièges avec 25,60%.

Court-Saint-Etienne (RESULTATS COMPLETS)

A Court-Saint-Etienne, même si sa liste perd quelque pourcents et un siège en moins, la liste du Mayeur emmenée par Michaël Goblet remporte ce scrutin. La Liste du Mayeur récolte 44,94% des voix contre 51,87% en 2012. Derrière on retrouve Ecolo avec 30,08% et gagne deux sièges, Oxygène 9,92% et PluS 10,15%.

Genappe (RESULTATS COMPLETS)

A Genappe, les résultats sont définitifs dans la cité du Lothier et sans grande surprise, Gérard Couronné est en route pour son sixième mandat. La liste MR, qui avait fait un peu de place sur sa liste aux élus cdH, passe de 16 à 18 sièges et donc renforcer sa majorité absolue. Le bourgmestre décroche son record de voix personnelles avec 2.375 voix et le suivant en terme de voix est l’échevin Vincent Girboux, qui récolte 1165 voix.

Du côté de l’opposition, les Ecolos de #Créons Demain progressent en décrochant cinq sièges alors qu’ils en avaient trois depuis 2102. Les socialistes de PluS, par contre, se tassent: ils n’ont plus qu’un siège et celui n’est pas attribué à la tête de liste mais à la suivante, l’actuelle conseillère communale Tiffany Fevery.

Quant à Jean-François Mitsch, exclu du PS l’an dernier, il reste au conseil puisque son groupe Ensemble obtient un siège.

Grez-Doiceau (RESULTATS COMPLETS)

A Grez-Doiceau, Avec Vous devance la bourgmestre. L'Alliance communale emmenée par la bourgmestre Sybille de Coster-Bauchau obtient 32,16% des suffrages. La liste d'opposition Avec Vous la devance avec 33,05%%. Ecolo suit avec 14,2 % puis l'Equipe (12,02 %) et Défi (8,57 %)

Beauvechain (RESULTATS COMPLETS)

A Bauvechain, avec 14 sièges, Beauvechain Ensemble remporte les élections 2018. Ecolo gagne un siège avec (trois sièges) mais perd Siska Gaeremeyn. Derrière, Eric Evrard, candidat unique Nena fait 530 voix et… 11%! Un score exceptionnel qui le place mieux que l’IC de Claude Snaps! Beauvechain Ensemble récolte 60,2% (contre 70% aux dernières élections). Les voix de préférence donnent Carole Ghiot largement en tête 1396 voix contre 724 pour Brigitte Wiaux.

Braine-l'Alleud (RESULTATS COMPLETS)

A Braine-l'Alleud, le député-bourgmestre MR, Vincent Scourneau, qui s'était fixé comme objectif de conserver sa majorité absolue malgré la prise d'autonomie de son partenaire socialiste, a réussi son pari et affirmait dimanche "savourer la plus belle victoire de la liste". La liste de M. Scourneau a obtenu 18 sièges sur 33 à l'issue d'une campagne particulièrement rude, avec une Liste du bourgmestre seule contre six autres listes.

Braine-le-Château (RESULTATS COMPLETS)

A Braine-le-Château, ce n'est pas une surprise mais c'est désormais officiel: le Renouveau Brainois reste à la tête de la commune. Avec 64,24% des voix, il n'y a pas vraiment eu de match. Seul autre parti présent à ces élections communales à Braine-le-Château, Ecolo 35,76% des votes. Alain Fauconnier, l'actuel bourgmestre, rempile donc pour six ans à la tête de la commune, lui qui a obtenu 1.320 votes de préférence.

Chastre (RESULTATS COMPLETS)

A Chastre, Chastre 20+ (34,18%), Chastre@Avenir (34,30%) et Ecolo (31,52%). Les discussions sont en cours pour former une majorité. Et elles risquent de prendre du temps. En effet, la liste Chastre20+ s'est formée à la liste du divorce avec la liste Chastre@venir. Pourraient-ils se réconcilier? Ou alors s'allier avec Ecolo pour obtenir une majorité? Une fois de plus, les Verts devraient jouer les arbitres. Du côté des sièges, Chastre@venir décroche 7 sièges, Ecolo 6 et Chastre20+ six également.

Ramillies (RESULTATS COMPLETS)

A Ramillies,quel retournement de situation, jugé improbable par beaucoup ! Alors qu’on le pensait indéboulonnable, Danny Degrauwe vient de subir un sérieux revers… Avec 33% de voix en moins (1044 au lieu de 1570 en 2012), le bourgmestre voit sa liste perdre 3 sièges, passant de 11 à 8… Derrière, Jean-Jacques Mathy (733 voix) a mené REM dans une situation intéressante puisqu’ils obtiennent 5 sièges. Ecolo pour sa part en obtient 4 avec 457 voix de préférence pour Daniel Burnotte! Il s’agit donc d'une véritable révolution pour une commune où, jusqu’à présent les résultats des élections renforçaient systématiquement le bourgmestre Degrauwe…

Orp-Jauche (RESULTATS COMPLETS)

A Orp-Jauche, Hugues Ghenne reste bourgmestre. Après dépouillement des trois bureaux de vote, la liste du bourgmestre Hugues Ghenne sortant remporte une large victoire avec 75,41 % des voix. L'Union Politique (PS-MR) obtient 15 sièges contre quatre contre la liste Pacte, réunissant tous les autres partis de l'opposition. Sans surprise, le bourgmestre sortant Hugues Ghenne succède à lui-même.

Hélécine (RESULTATS COMPLETS)

A Hélécine, le verdict est tombé, il n’y aura pas de retournement de situation. La tête de liste OCH Hervé Mano a reconnu sa défaite, fier néanmoins de ses troupes, mais félicitant UC qui récolte 8 sièges alors qu’OCH en empoche 8. Pascal Collin succède à Rudi Cloots à la tête de la commune avec 742 voix de préférence. Échevin des travaux, il était son successeur désigné et que Rudi Cloots a annoncé sa volonté de ne plus de présenter aux élections.

Incourt (RESULTATS COMPLETS)

A Incourt, le bourgmestre du Brabant wallon rempile pour un sixième mandat à Incourt. Sa liste EPI obtient 78,37% de votes, face à Ecolo, la seule force d’opposition. Avec 1376 voix, Léon Walry devance largement ses challengers Benoit Malevé (927) et Joseph Tordoir (883). Suite à l’augmentation du nombre d’habitants, le conseil communal comptera deux membres de plus, un pour la majorité (14 sièges) et un pour l’opposition Ecolo (4 sièges).

La Hulpe (RESULTATS COMPLETS)

A La Hulpe, Christophe Dister obtient une majorité absolue. L'actuel bourgmestre sortant Christophe Dister (LB)a remporté 59,38% des suffrages. Derrière on retrouve Ecolo (17,33%), LC (14,63%) et dernier Défi (8,66%).

Genappe (RESULTATS COMPLETS)

A Genappe, le bourgmestre MR Gérard Couronné repart pour son sixième mandat à la tête de la commune de Genappe. Sa liste, qui avait fait de la place à quelques mandataires de l'opposition cdH, décroche 18 sièges sur 25 autour de la table du conseil communal, progressant de deux sièges. Le maïeur de Genappe s'offre également le luxe, pour ce sixième mandat, d'un record historique en terme de voix personnelles: 2.375 voix et le deuxième dans ce classement est son échevin Vincent Girboux, qui décroche 1.165 voix.

Mont-Saint-Guibert (RESULTATS COMPLETS)

A Mont-Saint-Guibert, la liste MSG Cohésion, tirée par Julien Breuer (MR), a obtenu 47,48% des suffrages à Mont-Saint-Guibert dimanche, ressort-il des résultats du scrutin communal. Le bourgmestre sortant Philippe Evrard (Ecolo) avait décidé de ne pas se représenter. La liste écologiste récolte 20,16% des voix, soit une baisse de plus de 10% par rapport à 2012

Ottignies-Louvain-la-Neuve (RESULTATS COMPLETS)

A Ottignies-LLN, l'alliance citoyenne reconduite, OLLN 2.0 perd des plumes Les libéraux d'OLLN 2.0 sont les perdants de ce scrutin local. Par rapport à 2012, ils perdent trois sièges et en conservent 9. Le MR d'Ottignies n'est plus la première force politique de la commune. L'alliance citoyenne (Ecolo-Avenir-PS) est quant à elle reconduite. Dans le détail: OLLN 2.0 - MR : 25,2%, Ecolo 27,6%, PS+ 10,83%, Avenir 19,3%, Kayoux 7,6%, Locale 3,3% et Défi 3,7%.

Waterloo (RESULTATS COMPLETS)

A Waterloo, la majorité absolue du MR à Waterloo n'est donc pas remise en question et obtient 65% des votes. Florence Reuter, tête de liste du parti MR, a obtenu 5.691 voix. Deuxième parti dans la cité du Lion, Ecolo grimpe pour décrocher cinq sièges avec 16,5% des votes. Suivent MVW (7,36%), Défi (6,48%) alors que le PS et ses 4,01% qui son siège de conseiller à Waterloo!

Visiblement, la majorité absolue du MR à Waterloo ne devrait pas être remise en question. Reste à savoir qui obtiendra le plus de voix sur la liste pour siéger dans le fauteuil de maïeur.

Perwez (RESULTATS COMPLETS)

A Perwez, le groupe Ensemble mené par Jordan Godfriaux sort vainqueur! Le siège de maïeur d'André Antoine est donc bel et bien tombé! En effet, le groupe Ensemble, mené par Jordan Godfriaux, a fini devant... d'une courte tête (51,78%) soit 205 voix de plus que le parti d'André Antoine (DRC+).

Jodoigne (RESULTATS COMPLETS)

A Jodoigne, l'UC reste en tête, Ecolo progresse. Sans grande surprise, c’est la liste de la majorité sortante, l’Union communale qui est en tête. La liste de Jean-Luc Meurice et Jean-Paul Wahl récolte 57,71 % des votes.

Court-Saint-Etienne (RESULTATS COMPLETS)

A Court-Saint-Etienne, même si sa liste perd quelque pourcents et un siège en moins, la liste du Mayeur emmenée par Michaël Goblet remporte ce scrutin. La Liste du Mayeur récolte 44,94% des voix contre 51,87% en 2012. Derrière on retrouve Ecolo avec 30,08% et gagne deux sièges, Oxygène 9,92% et PluS 10,15%.

Ecolo atteint 28,29%, Plus 10,84% et Oxygène 10,32%.

Chaumont-Gistoux (RESULTATS COMPLETS)

A Chaumont-Gistoux, la liste ARC, emmenée par le bourgmestre sortant Luc Decorte, a obtenu 39,24% des suffrages devant la liste Villages (36,02%) conduite par Philippe Barras et Ecolo (24,74%), a-t-on appris à l'issue du dépouillement de l'ensemble des bulletins.