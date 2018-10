Voici tous les résultats partiels en province de Hainaut pour ces élections communales 2018.





A Mons

20% des bulletins sont dépouillés à Mons. Ecolo grimpe allant jusqu'à 14%. MeM monte à 21%, PTB à 8,5%. Agora-cdH est à 6%

Les premiers résultats commencent à sortir des urnes ce dimanche du côté de Mons. Sur les 90 bureaux à dépouiller, 21 sont déjà comptabilisés. Ces premières tendances sont toujours à prendre avec un maximum de prudence. Nicolas Martin serait devant le bourgmestre sortant Elio Di Rupo !

A Charleroi

Le PS confirme sa première place à Charleroi même si sa position s'érode un peu, selon un sondage de sortie des urnes réalisé pour le compte de RTL-TVi.

Les socialistes emmenés par le bourgmestre sortant Paul Magnettre recueilleraient 44,4% des voix (-3,7 points) suivis du PTB qui se hisse à la deuxième place avec 14% (+10,6 pts), du MR avec 12% (-4,3 pts), d'Ecolo avec 9% (+1,6 pts) et de C+ (apparenté cdH) avec 9%.

A Tournai

22 bureaux ont été dépouillés pour le moment. Le PS reste en tête avec 36,13% (-6.07%), Ecolo atteint les 17% (+7), le MR recule et chute à 22,46% (-7). La nouvelle coalition PS et Ecolo est déclarée vainqueur. Paul-Olivier Delannois bat Rudy Demotte et Marie-Christine Marghem et devient le bourgmestre en titre.

A Ath

Le PS athois a perdu des plumes ce dimanche, passant de 52% des voix en 2012 à 35,01% cette année. Avec 11 sièges (-5), il reste toutefois le premier parti de la ville, devant la Liste athoise (31,09%, 10 sièges) du bourgmestre sortant Marc Duvivier. Empêtré dans des ennuis judiciaires - il est renvoyé devant la justice pour des irrégularités dans la gestion de la ville - Marc Duvivier avait été remercié du PS en mars 2018. Souhaitant tout de même briguer un second mandat à la tête de la ville, il avait créé sa propre liste.

Derrière ces 2 listes, le MR obtient 15% des voix, en net recul (-8,28 ppc) par rapport à 2012 tandis qu'Ecolo progresse de 3,49 ppc à 13,55% des suffrages et gagne 2 sièges.

A Leuze (COMPLET)

Surprise à Leuze-en-Hainaut où la liste MR, conduite par Lucien Rawart, a détrôné le cdH du député Christian Brotcorne. A l'issue du dépouillement de l'ensemble des bureaux, le MR obtient 30,86% des voix et devance d'une courte tête la liste Idées, tirée par le bourgmestre Christian Brotcorne (29,47% des voix). Le PS se classe troisième avec 17,95% des suffrages, devant Ecolo qui gagne plus de 12 ppc à 15,75%.

A Binche

Tous les bureaux n'ont pas été dépouillés mais le PS reste majoritaire avec 56,7%. Le MR aurait 16%, Ecolo 6% et Union 16%.

A Mouscron

Le cdH maintient le cap et garderait sa majorité absolue avec 19 sièges. Le MR et Ecolo serait en hausse tandis que le PS chuterait.

A Estaimpuis (COMPLET)

La liste PS-LB a conservé la majorité absolue, avec 60,44% des voix. S'il avait laissé la tête de liste à l'actuel président du CPAS Quentin Huart (17% des voix), c'est Daniel Senesael, le sémillant bourgmestre, qui a obtenu le plus de suffrages (28%) malgré tout. Il a donc annoncé qu'il garderait les clés de la cité.

A Pont-à-Celles

Les premiers résultats, à un peu moins de la moitié des dépouillements, donnent le PS en tête (27%), suivis par IC à quasi 24%, et enfin le MR à 20%.

A Celles

Toutes les informations sont vérouillées. Cel'Avenir (liste PS et MR) est face à Objectif citoyen.

A Silly (COMPLET)

Avec 53,83% des suffrages, la liste du bourgmestre sortant obtient une victoire écrasante qui se traduit pour elle par une hausse de près de 3% par rapport à 2012. Pour son dernier mandat au poste mayoral, Christian Leclercq savoure bien évidemment ce nouveau succès électoral qui conforte encore un peu plus sa majorité absolue. Autre grand vainqueur du scrutin sillien, Ecolo remporte un 2ème siège tandis que le groupe Sens d’Antoine Rasneur (CDH), associé au pouvoir depuis six ans, perd un de ses cinq sièges. Comme il fallait s’y attendre suite à la démission de sa chef de file Cécile Cuvelier, le PS s’effondre littéralement et ne détient plus qu’un seul petit siège.

A Binche (COMPLET)

Avec 57% des voix, le PS conserve la majorité absolue à Binche, devant la liste Union (16,69%), la liste MR-CI (15,59%) et Ecolo (6,27%). Le député fédéral et actuel bourgmestre Laurent Devin, qui conduisait la liste socialiste, a obtenu 6.194 voix de préférence et devrait rester à la tête de la cité du Gilles.

A Enghien

La liste Ecolo du bourgmestre Olivier Saint-Amand gagne trois sièges de plus et en totalise désormais neuf. Les Verts ont déjà conclu un accord de majorité avec le groupe « En Mouvement » de Jean-Yves Sturbois

A Comines (COMPLET)

La liste Action (CDH) reste le premier parti avec 40%. Ensemble atteint les 24,93% (+7) Ecolo arrive troisième avec 17,59%.

A Froidchapelle

La moitié des bulletins de vote a été dépouillée à Froidchapelle. D'après les premières tendances, la liste EC sortirait gagnant.

A Flobecq (COMPLET)

La liste Flobecq-Viva, emmenée par le bourgmestre Philippe Mettens (PS), a récolté 51,97% des voix, ressort-il dimanche des résultats complets pour cette commune hennuyère. Le MR obtient quant à lui 28,42% des suffrages exprimés, tandis que la liste Respect en comptabilise 18,16%.

Au Mont-de-l'Enclus (COMPLET)

Le MR arrive en tête avec 71.34% (+3,43%) alors que la liste ACE récolte 28,66%.

A Espierres-Helchin

La liste du bourgmestre de la commune à facilités d'Espierres-Helchin, LB-2018, a remporté dimanche 53,2% des suffrages. La liste d'opposition Team + a remporté 46,8% des votes. Le bourgmestre d'Espierres-Helchin, Dirk Walraet, est à la tête de la petite commune à facilités depuis 30 ans.

A Pecq (COMPLET)

Les résultats complets sont tombés. Community Écolo récolterait 29,2% (+15.2%), Action (PS) arrive deuxième avec 23,3%, GO est troisième avec 20,4%, Pecau tallone avec 20%. Pecav termine avec 7,1%

A Gerpinnes (COMPLET)

Les résultats officieux donnent le CDH en majorité absolue avec 52.17%, Horizons (MR-PS-Ecolo) à 40.90% et Demain à 6.93%. Les votes blancs et nuls représentent 7.19% des voix.

A Merbes-le-Château (COMPLET)

Le PS conserve sa majorité absolue à Merbes-le-Château. Au terme du dépouillement, il affiche un score de 69,63%. Le liste socialiste était emmenée par Philippe Lejeune, bourgmestre de la commune depuis plusieurs années et ancien directeur général de l'Intercommunale de santé publique du Pays de Charleroi (ISPPC). Il y a quelques mois, cette intercommunale avait été dans la tourmente pour une série de problèmes présumés de gestion. Dimanche, le MR a totalisé un score de 30,37%.

A Brunehaut (COMPLET)

La liste USB du bourgmestre sortant, Pierre Wacquier, a conforté sa majorité absolue, en décrochant 14 sièges sur les 19 en jeu. La liste IC se retrouve donc dans l'opposition avec 5 sièges.

A Brugelette

A Peruwelz

La liste du bourgmestre serait en tête et pourrait avoir la majorité absolue.

5 bureaux sur 7 ont été dépouillés. Le MR-IC affiche 42,6%, le PS affiche le score de 24%. Ecolo 11%.

A Beloeil

Le PS baisse mais reste à 35% (-7,85), Pour l'Avenir est deuxième avec 29,13%, CAP Beloeil arrive troisième avec 10,47%

A Ellezelles

La liste du bourgmestre atteint les 43,04%, le PS arrive deuxième avec 25,39%, le MR troisième avec 17,7%.

A Antoing (COMPLET)

Le PS garde sa majorité absolue avec 55,03%. GO obtient 32,84%, UCA 12,13%.

A Quévy

Malgré une mandature difficile, Florence Lecompte semble garder la confiance de ses citoyens. À l'heure d'écrire ces lignes, un bureau de dépouillement a rendu son verdict. Le PS s'assure une confortable avance avec 42,20% des suffrages. Derrière, l'on retrouve au coude-à-coude les deux autres listes, à savoir MR+ (29,84%) et Ensemble Dès Demain (27,96%).

A Saint-Ghislain

Dans la Cité de l'Ourse, les résultats se font attendre ! Trois des huit bureaux de dépouillement de l'entité ont rendu leurs résultats. Le mach qui oppose le Parti Socialiste à la liste pluraliste Osons !s'avère malgré tout serré. En effet, le PS garde une confortable avance avec 48,01 % des suffrages. Mais rien n'est encore joué puisque sur la deuxième place se trouve Osons et ses 38,13 %. MR&Citoyens décroche quant à eux 9,74 % des voix. Le PP, nouveau venu sur la scène locale saint-ghislainoise, obtient pour l'instant 4,12 % des suffrages.

A Honnelles

Après 1500 bulletins dépouillés (sur 4.011), la liste Pour Honnelles Autrement (PHA) compte 702 votes (46,8%), le PS du bourgmestre Bernard Paget 649 voix (43,2%) et Honnelles Dynamiques 152 votes (10,1%). Les résultats sont donc très serrés. Si l'on en restait là, il y aurait renversement de majorité à Honnelles. Le PS, perdrait la main au profit de PHA, liste emmenée par Matthieu Lemiez. Plus d'infos dans les prochaines minutes...