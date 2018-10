Voici tous les résultats en province de Luxembourg pour ces élections communales 2018.

- A Bastogne, après dépouillement de six bureaux sur six, la Liste du bourgmestre Benoît Lutgen (CDH) obtient 64% des voix. La liste Citoyens +, tirée par Jean-Pierre Lutgen, le frère du président du CDH obtient 32,07% des voix. Jean-Pierre Lutgen a annoncé que sa carrière politique s'arrêtait là, puisqu'il ne pourra pas siéger dans le même conseil communal que son frère.

Jean-Pierre Lutgen, qui se présentait sous les couleurs de C+, s'est exprimé devant les médias sur sa défaite: "Mon aventure politique est définitivement terminé", a-t-il déclaré. "J'avais décidé de laisser mon futur entre les mains des Bastognards. Ils ont décidé de manière claire et tranchée", a déclaré le patron d'Ice Watch, qui a ajouté n'avoir aucun regret.

Sa liste d'ouverture, qui était soutenue par tous les autres partis, n'a pas su faire de l'ombre à la liste du bourgmestre Benoît Lutgen, qui a raflé une majorité absolue tout comme en 2012.

- A Hotton, Philippe Courard est renvoyé dans l'opposition malgré le meilleur score personnel sur la liste arrivée en tête. Sa liste H12.O conduite par ce dernier s'était pourtant envolé alors que 'Entente communale', la liste du bourgmestre sortant, Jacques Chaplier, s'effondre. Avec 1.455 voix de préférence, Philippe Courard devançait largement le bourgmestre sortant et ses 775 voix. Leur liste obtenant respectivement 8 et 5 sièges sur les 17 que compte le conseil communal.

- A Neufchâteau, le bourgmestre sortant, par ailleurs chef de groupe CDH au parlement wallon, Dimitri Fourny conserve sa majorité absolue et pourra repartir pour un 2e mandat à la tête de sa commune. Sa liste Agir Ensemble décroche 10 sièges sur 19.

Les résultats du dernier bureau de vote de Neufchâteau sont tombés vers 01h00 dans la nuit de dimanche à lundi. L'ancien bourgmestre MR, Yves Evrard, renversé en 2012 par Dimitri Fourny, n'a donc pas réussi à revenir au pouvoir. Sa liste Pour Vous obtient 8 sièges, soit même un recul d'un siège par rapport à 2012. Le dernier siège revient à la liste 3ème Piste qui s'était présentée en vue d'offrir une alternative face à ce duel annoncé entre Dimitri Fourny et Yves Evrard à Neufchâteau.

- A Libramont, la majorité libérale en place depuis 1959 perd sa majorité absolue et devrait se retrouver dans l'opposition par le jeu des alliances. Chevi2018 remporte 43,30% des voix devant Libr@vous (40,98%). LIBR Envol (8,45%) et Ecolo (7,26%) sont loin derrière.

- A Bouillon, le député provincial sortant PS et président sortant du collège provincial de la province de Luxembourg, Patrick Adam, sera le nouveau bourgmestre de Bouillon. Sa liste Ensemble décroche, en effet, 11 sièges sur 17. La liste Cap Citoyens du bourgmestre sortant MR, André Defat, avec 5 sièges, devrait donc se retrouver dans l'opposition. Patrick Adam totalise 1.569 voix de préférence contre 580 pour André Defat.

En 2012, Patrick Adam avait manqué de peu la majorité absolue et avait été écarté du pouvoir suite à une alliance entre les autres listes. L'intéressé avait, cette fois, annoncé miser son avenir politique sur le maïorat de Bouillon et non forcément sur sa reconduction au sein du collège provincial.

- A Marche-en-Famenne, le duel opposant le ministre wallon de l'Agriculture René Collin (cdH) et le ministre-président wallon Willy Borsus (MR) a finalement largement tourné en faveur du premier, dont la liste Mayeur cdH a récolté 46,08% des voix (14 sièges). La liste libérale, elle, a obtenu 24,18% des suffrages (6 sièges), devant la liste PS et ses 17,97% des voix (4 sièges). Mais c'est un troisième candidat qui a tiré son épingle du jeu: André Bouchat, l'actuel bourgmestre de la localité qui poussait la liste cdH, a enregistré 3.453 voix de préférence, loin devant les 1.561 voix de René Collin. Ecolo affiche pour sa part un score de 7,88%, DéFI plafonnant à 3,88%.

- A Arlon, après dépouillement de l'ensemble des bureaux, la liste Arlon 2030 du bourgmestre Vincent Magnus (CDH) remporte le scrutin, avec 37,17% et 11 sièges. Son partenaire socialiste perd par contre 4 sièges. Ecolo, emmené par Romain Gaudron, ancien président de la Fédérationdes étudiants francophones, en gagne 4.

- A Fauvillers, le bourgmestre Ecolo, Nicolas Stilmant, rempilera pour un 2e mandat de bourgmestre, sa liste "Fauvillers demain" ayant décroché une majorité absolue (61,21% des voix). Avec 736 voix de préférence, l'intéressé signe à nouveau le premier score de sa liste et reste donc bourgmestre. Durant la législature actuelle, Nicolas Stilmant était l'un des 6 bourgmestres verts de Wallonie et de Bruxelles.

- A Nassogne, la liste "I.C.N." du bourgmestre sortant, Marc Quirynen, conserve sa majorité absolue, avec 52,37% des suffrages, selon les résultats définitifs établis à l'issue du dépouillement des trois bureaux de la commune. La liste du bourgmestre subit toutefois une érosion par rapport au scrutin de 2012, où elle avait drainé 58,46% des voix. Derrière elle, on retrouve la liste "Ensemble", avec 32,59% (28,03% en 2012) et la liste citoyenne "Demain c'est maintenant", avec 15,04% des suffrages.

Sa liste regroupait des candidats de différentes familles politiques traditionnelles (Ecolo, MR, PS et cdH) ainsi que des citoyens apolitiques. "Nous sommes une liste de projets et d'intérêt commun", a rappelé ce dimanche Nicolas Stilmant, par ailleurs seul candidat Ecolo de sa liste plurielle.

- À Bertrix, la liste Action (tendance MR), poussée par le bourgmestre Michel Hardy et emmenée par Mathieu Rossignol, a remporté une majorité absolue, avec 54,12% devant Ensemble (33,25%) et Ecolo (12,64%).

- A Martelange, petite commune du Luxembourg, la liste U.C. du bourgmestre Daniel Waty (CDH) a remporté le scrutin, avec 52,29%, contre 47,71% à MVE.

- A Fauvillers, Nicolas Stilmant (Ecolo) conserve son poste de bourgmestre. Sa liste "Fauvillers Demain" a récolté 61,21% des suffrages, ressort-il dimanche des résultats complets dans cette commune luxembourgeoise. La liste "Alternative Citoyenne" arrive en deuxième position avec 23,60% des voix, tandis que celle baptisée "Le Renouveau" en obtient 15,19%.

- À Tenneville, le groupe IC Tenneville du bourgmestre sortant, Marc Gauthier, a obtenu 6 sièges (56,43% des voix), contre 5 pour la liste d'opposition Osez O.C. (43,57%).

- À Tellin, la liste ERC (Engagement-Respect-Citoyens) a récolté 50,59% des voix. Les listes "Letsgo18" et "Vivrensemble" obtiennent quant à elles respectivement 28,44% et 20,97% des suffrages, selon les résultats complets. La liste ERC était emmenée par l'actuel premier échevin de Tellin, Yves Degeye. Jean-Pierre Magnette, bourgmestre de la commune luxembourgeoise lors de cette législature, avait décidé d'arrêter la politique et ne s'était donc pas présenté lors du scrutin.

- A Gouvy, la liste d'ouverture "Horizon neuf", tirée par la conseillère communale Véronique Léonard (cdH), a obtenu 47,43% des suffrages (1.585 voix) dans la commune luxembourgeoise de Gouvy, a-t-on appris à l'issue du dépouillement complet des bulletins de vote. La liste "Ensemble" de l'actuel bourgmestre, Claude Leruse, arrive en deuxième position avec 34,02% des suffrages. Suivent "ROC2018" avec 11,04% et "Projet Action" avec 7,51%.

- A Libin, la bourgmestre libérale Anne Laffut emmenait la Liste Horizon 2024. Après le dépouillement d'un bureau sur deux, sa liste obtient 77,25 %. Une progression de près de 20% par rapport à 2012.

- A Durbuy, l’équipe de Philippe Bontemps conforte sa majorité absolue au sein du conseil communal de Durbuy. Fort de 2.790 voix de préférence, le bourgmestre assure son écharpe mayorale tandis que sa liste totalise 15 sièges, soit un de plus qu'en 2012. « Cela démontre que les citoyens de Durbuy ont beaucoup de bon sens. Ils ont salué le travail et l’implication de notre équipe tout au long de la législature. » Le groupe CommUne Passion décroche 5 sièges. Ecolo referme la marche avec un siège, le groupe « Changeons ! » n’en décroche aucun.