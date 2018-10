- A, la NV-A (26,4%, 11 sièges), le CD&V (19,7%, 7 sièges) et l'Open Vld (5,9%, 1 siège) ont perdu des voix par rapport aux élections de 2012. A l'inverse, sp.a (18,2%, 7 sièges) et surtout Groen (11,3%, 4 sièges) sont en progrès. Les francophones d'UF perdent leur sège au conseil communal. Le Vlaams Belang obtient 2 sièges, et Halle 2019 en aura 1. Une nouvelle coalition devra être trouvée car les voix récoltées par la précédente (CD&V, Open VLD et sp.a) ne suffisent plus pour former une majorité au conseil communal.- A, la liste du bourgemestre Open VLD arrive en tête des élections avec 26,78% des voix (11 sièges). Et ce malgré une chute de 6,28%. La NV-A en profite pour se rapprocher, avec ses 24,51% (10 sièges). Le CD&V (14,57%, 5 sièges), la coalition Groen - sp.a (10,66%, 3 sièges) et UF (10,39%, 3 sièges) suivent.- A, la coalition sp.a-Groen met la main sur 13 sièges grâce à son score de 31,79% des voies colllectées. L'Open-VLD (20,75%, 8 sièges), le CD&V (12,82%, 5 sièges) et la NV-A (12,4%, 4 sièges), sont les formations suivantes. L'Union des Francophones arrive sixième avec 7,78% des voies (2 sièges), en recul parrapport avec 2012, derrière le Vlaams Belang (7,81%, 2 sièges).

Le bourgmestre socialiste de Vilvorde Hans Bonte est sorti renforcé du scrutin local de dimanche. C'est en réalité toute la coalition actuelle, associant également la N-VA et l'Open Vld, qui progresse par rapport à 2012. Mais malgré cela, M. Bonte ne souhaitait pas s'exprimer dimanche quant à la reconduction de sa majorité.

"La coalition de ces six dernières années gagne 4 sièges. Pour le groupe sp.a-Groen, le résultat est encore meilleur puisque nous faisons 7% environ de mieux qu'il y a six ans. Je crois que nous devons en conclure que notre travail a été apprécié, que nous sommes considérés comme le pivot du renouveau à Vilvorde", commente le bourgmestre sortant.

Celui-ci n'était toutefois pas sûr dimanche de poursuivre la même majorité les six prochaines années. "Je ne sais pas si nous poursuivrons avec la coalition actuelle. J'ai dit aux collègues que ce soir nous allons célébrer et que je ne prendrai aucune initiative dans l'immédiat. Demain, je regarderai comment les cartes sont à présent disposées, et sur base de cela, nous formerons une coalition."



- A Zaventem (COMPLET), l'Open VLD arrive en tête à la fin du comptage des voix, avec 32,48% des suffrages, malgré l'absence de Francis Vermeiren. Ce score lui permet de décrocher 12 sièges, un de plus qu'en 2012. Derrière, la NV-A passe devant l'Union des francophones, autant en terme de votes (22,05% contre 19,29%) que de sièges (7 contre 6). Le CD&V obtient 4 sièges et PRO Zaventem 2 sièges.



Zaventem reste donc aux mains des libéraux. Avec ce résultat, l'Open VLD pourrait se contenter de choisir de s'allier avec la NV-A ou le CD&V.





- A Tervuren (COMPLET), la NV-A arrive en tête des suffrages alors que tous les bureaux ont été comptabilisés. Avec 29,78% des voix et 9 sièges, elle devance Groen (21,76%, 6 sièges) et la liste Open Tervuren (17%, 4 sièges). Le CD&V (15,95%, 4 sièges) et Tervuren Unie (15,51%, 4 sièges) cloturent le classement.



- A Grimbergen (COMPLET), la liste "Vernieuwing" de l'ancien membre du Vlaams Belang Bart Laeremans arrive en tête des suffrages avec 21,9% , soit près de 5% de plus qu'en 2012, et obtient 8 siège au conseil communal. Open VLD arrive deuxième avec 17,5% des voix. CD&V est en net recul avec 16,5% des suffrages récoltés, tout comme la NV-A (13,1%). Open VLD, CD&V et Groen disposent de 6 sièges. La NV-A en obtient 4, sp.a 2 et, enfin, l'UF 1.



- A Wemmel (COMPLET), tous les bureaux de vote ont été dépouillés. La liste LB Wemmel arrive en tête du suffrage avec près de la moitié des votes (47,25%, 12 sièges). Suivent Wemmel Plus (27,33%, 7 sièges) et Intérêts Communaux (25,42%, 6 sièges).



- A Overijse (COMPLET), la NV-A arrive en tête du scrutin avec 29,45% des votes et 10 sièges. La liste Open-VLD-Groen Overijse est devancée de peu puisqu'elle termine avec 26,83% des voix et obtient 9 sièges. Overijse Plus, en recul par rapport à 2012, obtient le score de 20,89% et 6 sièges. Les dernières places au conseil communal sont récoltées par le CD&V (3) et Leefbaar Overijse (1).



- A Wezembeek-Opem (COMPLET), la liste LB Union a largement dominé le scrutin. Elle emporte 77,79% des votes, en laissant donc 22,21% à son seul concurrent WOplus. Les deux formations disposeront respectivement de 18 et 5 sièges au conseil communal.



- A Kraainem (COMPLET), la coalition DéFI-MR-Unie remporte l'élection avec 43,79% des voix. Elle disposera de 11 sièges. Kraainem-Unie (32,48%, 8 sièges) et LB, la liste bilingue de la bourgmestre Dorothée de Lichtbuer (19,57%, 4 sièges) complètent le podium.



- A Linkebeek, un des deux bureaux de vote a été dépouillé. Il place la liste LINK@VENIR en tête avec 46,26% des suffrages. La formation obtiendrais selon ces résultats provisoirs 7 sièges. Ensemble LKB Samen terminerait deuxième avec 32,81% des voix et 5 sièges. Activ' ferme la marche avec 20,93% et 3 sièges au conseil communal.



- A Leeuw-Saint-Pierre, la NV-A arrive en tête après le dépouillement de 4 des 11 bureaux de vote. Elle récolterait 27,88% des voix et 11 siège. Le CD&V et PF sont au coude à coude avec 20,49 et 20,19% (7 sièges chacuns). Groen décrocherait deux sièges. le Vlaams Belang, l'Open VLD, Gemeentebelangen et sp.a en obtiendraient chacun 1.







