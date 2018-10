Voici les champions des voix de préférence et des taux de pénétration.

EN WALLONIE

Voix de préférences :

1. Paul Magnette (PS/Charleroi) 22.475 voix;

2. Maxime Prévot (cdH/Namur) 12.825;

3. Willy Demeyer (PS/Liège) 11.293;

4. Nicolas Martin (PS/Mons) 10.681;

5. Elio Di Rupo (PS/Mons) 7.664;

6. Jacques Gobert (PS/La Louvière) 6.850;

7. Caroline Taquin (Bourgmestre/Courcelles) 6.401;

8. Christine Defraigne (MR/Liège) 6.277;

9. Eliane Tillieux (PS/Namur) 6.203;

10. Laurent Devin (PS/Binche) 6.194.

Taux de pénétration :

1. Yves Besseling (Bourgmestre/Vaux-sur-Sûre) 64,33 %

2. David Clarinval (EPV/Bièvre) 64,26 %

3. Christophe Bombled (MR-IC/Cerfontaine) 58,60 %

4. Carmen Ramlot (GO/Rouvroy) 57,87 %

5. Michel Casterman (IC/Rumes) 57,75 %

6. Marc Lejeune (EB/Beauraing) 55,09 %

7. Bruno Lambert (ICI/Beaumont) 54,52 %

8. Catherine Mathelin (Action/Herbeumont) 52,97 %

9. Anne Laffut (Horizon 2024/Libin) 52,41 %

10. Jacqueline Galant (LB/Jurbise) 49,64 %

Ce qu'il faut retenir: Nicolas Martin a battu Di Rupo

L’enjeu à Mons était de voir qui, de la tête de liste socialiste, Nicolas Martin, et du bourgmestre sortant, Elio Di Rupo, aurait reçu le plus de suffrages. L’élève a dépassé le maître : M. Martin, avec 10.681 voix, a remporté ce duel socialio-socialiste. Elio Di Rupo (7.664 voix), qui dirigeait la cité du Doudou depuis dix-huit ans, a confirmé qu’il céderait le poste de bourgmestre - un petit tremblement de terre.

A Bastogne , le président du CDH et bourgmestre en titre Benoît Lutgen a réalisé un score de 4.960 voix, soit 48,62 % des suffrages, infligeant une sévère défaite à son frère Jean-Pierre, qui n’a séduit que 1.983 électeurs, c’est-à-dire moins de 20 %.

A Rochefort , un autre match (presque) fratricide retenait l’attention. Le socialiste Pierre-Yves Dermagne et le ministre MR de la Mobilité François Bellot avaient en effet décidé de faire liste commune : 2.109 électeurs ont choisi le premier, 1.546 le deuxième.

A Marche-en-Famenne , le maïeur CDH sortant André Bouchat reste, de loin le champion, avec 3.453 voix. Le ministre wallon de l’Agriculture René Collin (CDH) fait moins bien (1.561 voix) que son adversaire libéral, le ministre-président wallon Willy Borsus (1.706 voix).





A BRUXELLES

Le top 10 des voix de préférence:

1. Olivier Maingain (Défi/Woluwe-Saint-Lambert): 8.512 voix;

2. Philippe Close (PS/Bruxelles): 8.501;

3. Bernard Clerfayt (Défi/Schaerbeek): 7.927;

4. Catherine Moureaux (PS/Molenbeek): 7.133;

5. Françoise Schepmans (MR/Molenbeek): 6.468;

6. Boris Dilliès (MR/Uccle): 5.656;

7. Gaëtan Van Goidsenhoven (MR/Anderlecht): 4.729;

8. Eric Tomas (PS/Anderlecht): 4.102;

9. Vincent De Wolf (MR/Etterbeek): 3.984;

10. Charles Picqué (PS/Saint-Gilles): 3.793.





Ce qu'il faut retenir: Philippe Close se renforce

Malgré la belle poussée d’Ecolo à Bruxelles-ville , Philippe Close (PS) a fait bien davantage que conserver son mayorat, en obtenant 8.501 voix de préférence, contre 1.998 voix en 2012. La situation est également intéressante à Ixelles , où Ecolo l’emporte, mais où Christos Doulkeridis est largement devancé par Dominique Dufourny (MR, 2.906 voix) et Bea Diallo (PS, 2.755 voix). Le mandataire Ecolo obtenant, de son côté, 2.233 votes.

L’un des scores personnels les plus marquants de ces communales bruxelloises a par ailleurs été obtenu à Molenbeek par Catherine Moureaux (PS), qui récolte 7.133 voix. Soit nettement plus que son père, Philippe, qui s’était contenté de 5.952 voix de préférence en 2012. La bourgmestre sortante, Françoise Schepmans (MR) arrive en seconde position (6.468 voix).

A Saint-Josse , au terme d’une campagne extrêmement tendue, Zoé Genot (Ecolo) n’a pas pu renverser Emir Kir (PS). Celle-ci a obtenu 1.398 voix de préférence, contre 3.579 pour Kir, qui double pratiquement son score des communales de 2012, où il avait obtenu 1.916 voix. Malgré la baisse enregistrée à Uccle par le MR (32,5 %, contre 47,3 % en 2012), Boris Dilliès arrive largement en tête, avec 5.656 voix de préférence, soit pratiquement le même score qu’Armand De Decker (MR) en 2012. Il est suivi par l’Écolo Thibaud Wyngaard (2.592 voix).

Olivier Maingain (Défi) conserve largement la confiance de la population de Woluwe-Saint-Lambert et récolte 8.512 voix de préférence, soit nettement plus que les 7.800 voix obtenues il y a six ans. Notons également les 2.063 voix d’Olivier Deleuze (Écolo) à Watermael-Boitsfort , les 3.481 voix de Benoît Cerexhe (CDH) à Woluwe-Saint-Lambert , les 3.984 voix de Vincent De Wolf (MR) à Etterbeek et les 7.927 votes recueillis par Bernard Clerfayt (Défi) à Schaerbeek .





EN FLANDRE

En Flandre, Bart De Wever (N-VA/Anvers) fait d'ores et déjà office de grand gagnant en voix de préférénce, avec un score de 76.702.

Pour le reste, deux bureaux étant encore à dépouiller à Gand, le détail des voix de préférence n'a pas encore été officialisé. Mais on peut noter quelques grands enseignements (lire ci-dessous).

Ce qu'il faut retenir: De Wever persiste et signe

Tout comme lors des élections communales de 2012, tous les regards se tournaient vers Bart De Wever, chef de file de la N-VA, pour le classement des champions des voix de préférence au nord du pays. Allait-il faire mieux qu’il y a six ans, où il avait réalisé 77.732 voix de préférence ? Ces derniers jours, les sondages donnaient le premier parti du pays en perte de vitesse à Anvers et certains observateurs voyaient dans sa fin de campagne très agressive le signe d’une certaine fébrilité. Bart De Wever a finalement déjoué les pronostics, recueillant 76.702 voix. A noter le gros score de Wouter Van Besien (Groen, 16.969 voix). Kris Peeters (CD&V) est, lui, le grand perdant à Anvers, ne recueillant que 10.286 voix. A Gand, pas de chiffres définitifs. A Bruges, le maïeur sortant Renaat Landuyt (SP.A), qui a annoncé dimanche son départ à la retraite, a obtenu 8.633 voix de préférence. C’est nettement moins que les 15.289 voix récoltées par Dirk De Fauw (CD&V), qui devient le nouveau bourgmestre de la "Venise du Nord". A Louvain, Mohamed Ridouani (SP.A), fort de ses 10.059 voix, décroche l’écharpe mayorale et succède à Louis Tobback.

A Ostende, où la Stadslijst est arrivée en tête avec 22,8 % des voix, le bourgmestre sortant Johan Vande Lanotte (SP.A) a obtenu 5.062 voix. Mais il fait moins bien que le ministre régional flamand Bart Tommelein (Open VLD), qui a séduit 6.003 électeurs. "Ostende a choisi un nouveau bourgmestre", a-t-il déclaré dimanche soir. A Malines, le bourgmestre sortant Bart Somers, sur la liste Open VLD-Groen-M+, l’emporte avec 15.597 voix de préférence (contre 10.336 il y a six ans). A Hasselt, le ministre de la Défense Steven Vandeput (N-VA), démissionnaire en janvier, obtient 8.704 voix de préférence et devient bourgmestre. A Kraainem, la tête de liste MR-Défi-Indépendants Véronique Caprasse a obtenu 1.018 voix. A noter, enfin, les 7.420 voix de Léopold Lippens à Knokke-Heist.