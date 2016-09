Communales: voter pour plusieurs partis est une piste envisageable

Politique belge

La nouvelle aura de quoi réjouir le président du Parlement wallon. André Antoine (CDH) avait, en effet, déposé en juin dernier une proposition de décret visant à instaurer lors des prochaines élections communales en Wallonie, le vote "panaché" ("La Libre" du 22 juin 2016). Le Conseil d’Etat, en date du 31 août dernier, a remis un avis positif quant à la possibilité d’introduire cette disposition dans le code wallon de la démocratie locale.

Le système du vote "panaché" qui existait dans notre pays jusqu’en 1970 lors des élections communales, permet à l’électeur de disposer, pour remplir son bulletin de vote, d’un nombre de voix équivalent au nombre de membres du collège communal (déterminé par le nombre d’habitants de la commune). Ces voix, il pourrait les distribuer aux candidats (quelles que soient leurs listes) de son choix. Elles ne seraient pas des voix pleines, mais des fractions de voix (tantième) qui seraient additionnées lors du dépouillement.

Abandonné en 1976

Le système avait été abandonné lors de la fusion des communes. A l’époque, on considérait que les dépouillements seraient trop compliqués avec l’arrivée de structures communales plus importantes. "On constate de plus en plus d’accord préélectoraux, qui touchent parfois plusieurs communes dans une même province. On voit aussi de plus en plus de listes ‘d’intérêts communaux’ et de listes du bourgmestre. Des listes à cause desquelles l’électeur n’a plus beaucoup de choix. Cela leur permettra aussi de choisir des gens qui peuvent apporter quelque chose à la gestion communale. On ne vote pas aux communales comme aux législatives", expliquait André Antoine, au mois de juin 2016.

Pour le Conseil d’Etat, moyennant un léger changement dans la formulation d’une phrase de la proposition de décret, ce système pourrait donc être remis au goût du jour. Si la proposition sera examinée dans les semaines qui viennent au Parlement wallon, il y a cependant fort peu de chances pour qu’elle soit adoptée. Le PS, partenaire du CDH dans la majorité, a déjà fait savoir qu’il n’était pas très chaud. Mais rien n’empêche le citoyen d’aller donner son avis via le site www.parlement-wallonie.be. A suivre...