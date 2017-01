La famille Donfut au PS est reconnue pour être spécialisée dans le secteur de l’énergie. Julien, le fils de Didier (ancien ministre wallon, ancien secrétaire d’Etat aux affaires européennes) est d’ailleurs le responsable de la cellule énergie au cabinet de Paul Furlan, le ministre wallon en charge de l’Energie, du Logement et des Pouvoirs locaux. Julien Donfut est aussi président du CPAS de Frameries, la commune qui a longtemps été dirigée par son père.

Son père justement est président d’Ores scrl (une filiale privée de l’intercommunale Ores Assets), active dans les réseaux de distribution de gaz et d’électricité. Voilà bien le premier problème: de par sa fonction au sein du cabinet Furlan qui a la tutelle sur le secteur de l’énergie, Julien Donfut doit "contrôler" son père à la tête d’une filiale d’une intercommunale active dans le secteur.

Julien Donfut a par ailleurs travaillé comme chef du service travaux à Ores. Son père était, à l’époque, déjà administrateur au sein de l’intercommunale. Il a également siégé comme expert permanent au sein du CA de l’intercommunale IGH à partir de 2004 en remplacement d’un certain... Didier Donfut. C’est en 2013 qu’il rejoint le cabinet Furlan.

Signalons également deux autres conflits d’intérêts potentiels concernant les deux hommes.

1 - Une fusion Ores-Resa (Nethys)

Le projet de fusion entre Ores et Resa (nom de code : Oresa), filiale de Nethys active dans la distribution de gaz et d’électricité en région liégeoise, était envisagée. Piloté par Didier Donfut, président d’Ores, ce projet a été abordé lors d’une réunion organisée le 15 octobre 2015 à Jemeppe-sur-Meuse (château d’Ordange). Didier Donfut faisait partie de la délégation d’Ores. Du côté de Nethys, les représentants étaient Stéphane Moreau, Pol Heyse et Alain Mathot. Lors de cette réunion, Stéphane Moreau aurait finalement refusé la fusion. Une seconde tentative a eu lieu le 28 juin 2016 au cabinet du ministre Furlan. Nous avons pu consulter l’invitation à cette réunion. Didier Donfut est invité dans la délégation d’Ores et son fils Julien y est également invité comme représentant du ministre.

2 - L’affaire Donfut

En 2009, Didier Donfut qui est, alors, ministre wallon en charge des Affaires sociales est contraint de démissionner après les révélations de "La Libre" sur sa société privée nommée IDEE. Cette société avait signé en 2000 une convention d’expertise avec IGH. Une convention reconduite en 2006. Le problème pointé du doigt à l’époque concernait une suspicion de faux (le contrat signé entre IDEE et IGH pour favoriser les intérêts de Donfut) et des rémunérations disproportionnées à l’égard des prestations effectuées.

IGH est désormais intégrée à Ores Asset (également maison mère d’Ores SCRL présidée par Didier Donfut). Dans cette affaire il est question qu’Ores Asset prenne en charge la défense de Robert Urbain (un proche des Donfut), président d’IGH, à l’époque des faits. Dans différents mails que nous avons pu consulter, on constate que Didier Donfut s’inquiète avec une grande insistance de la prise en charge de la défense en justice de Robert Urbain. Les interlocuteurs de Didier Donfut (Cyprien Devilers et Fernand Grifnée, président et vice-président d’Ores Asset) renvoient le problème vers le cabinet Furlan pour vérifier la légalité de la prise en charge de la défense de Robert Urbain. Un cabinet où, rappelons-le, travaille le fils de Didier Donfut.

Pour l’anecdote, Didier Donfut est aussi expert à la Socofe (qui intervient dans des dossiers économiques et financiers en lien avec les intérêts de communes wallonnes). Et qui retrouve-t-on dans le CA de la Socofe ? André Gilles, Stéphane Moreau, Dominique Drion, Georges Pire, etc.