Avant d'annoncer sa démission, Paul Furlan a répondu aux questions que l'on se posait.





Les affaires personnelles du ministre

"Je ne sais pas si c’est mon comportement qui peut apparaître comme un peu désinvolte, ou mon parcours atypique, mais je dérangeais manifestement quelqu’un", a confié Paul Furlan à l’entame de la conférence de presse qui l’a vu quitter ses fonctions de ministre wallon en charge des Pouvoirs locaux, de l’Energie et du Logement.

Mais avant cela, Paul Furlan a répondu à toutes les critiques qu’il a subies cette semaine. La première concernait un membre de son cabinet qui l’a remplacé durant quelques années comme administrateur dans trois sociétés appartenant au ministre. "Avant de faire de la politique, j’exerçais une activité professionnelle. J’avais notamment une activité dans les assurances. J’étais aussi administrateur dans deux sociétés appartenant à mes parents. Une qui gère une activité commerciale et une autre trois immeubles. J’ai demandé à Philippe Tison, à titre amical et gratuit, de me remplacer."

Philippe Tison est également employé par le cabinet Furlan : "Oui, il occupe une fonction au cabinet. Il organise mes activités, il prend note des demandes nombreuses que les gens m’adressent et il est rémunéré par un contrat de travail classique. Je précise qu’il ne siège plus dans deux de mes sociétés."





Les lettres de recommandation

On apprenait encore cette semaine que le ministre Furlan, qui exerce la compétence du Logement en Wallonie, avait écrit une lettre de recommandation à une société de logement pour attirer l’attention sur un cas spécifique. Le hic ? La tutelle exercée par Paul Furlan sur cette société de logement. Il s’en défend : "Comme beaucoup d’élus, je suis sollicité et je garde le contact avec les citoyens. Il faut savoir qu’en matière de logement, le plus grand nombre de requêtes, environ 50 %, viennent du cabinet des affaires sociales du Palais royal. Il faut savoir qu’au cabinet, pour traiter uniquement ces dossiers, une personne travaille à temps plein."

Il précise en outre que la lettre qui lui est reprochée a été envoyée en précisant à la société de logement qu’"il est nécessaire que les règles en vigueur soient respectées". "Si j’ai envoyé ce courrier, c’est parce qu’il s’agissait d’une famille avec deux enfants qui se retrouvait sans logement. Mais je n’ai jamais demandé que l’on enfreigne les procédures. Je me contente de transmettre les requêtes aux autorités concernées. Je ne suis jamais intervenu sur les décisions qui sont prises ou qui ne sont pas prises par les sociétés de logement."





Les nombreux Thudiniens du cabinet

Il est encore reproché au ministre wallon de recruter au sein de son cabinet ministériel un trop grand nombre de gens habitant sa commune et même issus de son collège communal (à la Ville de Thuin). Le chef de groupe MR au Parlement wallon, Pierre-Yves Jeholet, avait même déclaré lors d’une interview que la moitié du collège communal de Thuin travaillait au cabinet. Paul Furlan explique : "Sur les 47 personnes qui travaillent dans mon cabinet, 16 sont issues de mon arrondissement électoral et deux siègent aussi au collège communal de la Ville. Ce sont deux personnes qui travaillent depuis de très nombreuses années dans les cabinets ministériels. L’un d’entre eux y travaillait déjà quand je ne pensais pas encore à faire de la politique."

Une autre attaque concernait la compagne du ministre, employée aussi au sein de son cabinet. "Elle travaille dans les cabinets ministériels depuis longtemps. Elle a travaillé pour Willy Taminiaux et Marie Arena. Elle m’a fait offre de service quand nous n’étions pas encore ensemble. Je précise que nous ne vivons pas sous le même toit. Je suis domicilié seul et j’élève mes enfants. Et je me permettrai de ne pas communiquer la fréquence de nos rencontres", a aussi indiqué Paul Furlan avec humour.





Les conflits d’intérêts au sein du cabinet

Enfin, le dernier reproche fait à Paul Furlan concernait la présence, au sein de son cabinet, au titre de conseiller en énergie, de Julien Donfut. "La Libre" expliquait jeudi que ce dernier se retrouvait dans une position de conflit d’intérêts potentiel avec son propre père, Didier Donfut, ancien ministre wallon qui dirige désormais Ores SCRL, une filiale privée de l’intercommunale Ores Asset, active dans la distribution de gaz et d’électricité. Paul Furlan garantit qu’en aucune façon son conseiller ne s’est retrouvé dans une situation délicate à l’égard de son paternel. "Un conflit d’intérêts ne peut exister que dans le chef de celui qui prend les décisions et dans mon cabinet, c’est moi qui prends les décisions."

Après cette ultime mise au point, Paul Furlan a annoncé sa démission : "Je ne suis pas Calimero et j’ai toujours pris mon destin en main. Du moins, c’est ce que les gens disent. Je veux rester serein. Je suis droit dans mes bottes mais la sérénité du travail du gouvernement n’est plus assurée. J’ai donc décidé de présenter ma démission au ministre-Président wallon, qui l’a acceptée."

L’émotion du ministre était sincère, l’homme était visiblement touché. Il redevient député wallon et bourgmestre effectif de la ville de Thuin. Rideau…