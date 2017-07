Le président du parti socialiste Elio Di Rupo en a appelé dimanche à l'unité du parti lors d'un congrès statutaire extraordinaire et invité à confirmer les nouvelles règles de décumul adoptées par les différentes fédérations du parti après les affaires qui ont secoué certaines d'entre elles. Les deux grandes fédérations du parti, la Carolo et la Liégeoise, se sont prononcées en ordre dispersé, la première pour un décumul intégral des fonctions (député et mandat exécutif local), la seconde pour un décumul des rémunérations.

"Aujourd'hui, j'en appelle à l'unité", a lancé Elio Di Rupo aux militants venus nombreux aux Lacs de l'Eau d'Heure. "Le plus important à mes yeux, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, tous les mandataires socialistes savent qu'au plus tard au renouvellement des conseils communaux, le décumul des revenus sera une réalité et dans certains cas ce sera également le décumul des fonctions", a-t-il dit.

Le PS se prononce dimanche sur un décumul intégral des rémunérations pour les élus, plafonnées au montant des députés, ainsi qu'un décumul des fonctions dans les communes de plus de 50.000 habitants.

Vendredi sur Twitter, Paul Magnette a cité Jean Jaurès pour indique que "l'idée socialiste n'est pas liée à l'organisation actuelle du parti, elle est beaucoup plus forte et plus vaste que celui-ci".

Dans son discours dimanche, Elio Di Rupo a souligné que "le PS est un parti solide". Rappelant qu'il existe depuis 1885, il a estimé que ce n'étaient "pas les fautes de quelques-uns qui vont nous faire changer d'orientation".