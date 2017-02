L'incertitude quant aux tarifs pratiqués par les kinésithérapeutes est toujours d'actualité puisque la nouvelle réunion de lundi au sein du Comité de l'assurance soins de santé (Inami) n'a rien livré, a indiqué lundi Peter Bruynooghe, le président d'Axxon, l'association professionnelle représentative des kinésithérapeutes en Belgique.

Une nouvelle proposition de convention émanant du cabinet de la ministre de la Santé publique Maggie De Block (Open vld) ne contiendrait que des promesses à long et moyen termes, selon M. Bruynooghe, ce qui est insuffisant pour les kinesithérapeutes. Depuis le 1er janvier dernier et la fin de la précédente convention, les kinés peuvent en principe fixer eux-mêmes leurs tarifs. Axxon leur demande pour l'instant de facturer des montants de 25 euros (au lieu de 22,26) pour une consultation à leur cabinet et 27 euros (au lieu de 22,65) pour une visite à domicile. Cette augmentation est entièrement à la charge des patients tant qu'une nouvelle convention n'entre pas en vigueur.

Un premier texte a été rejeté au début du mois par le même comité qui réunit Axxon, les mutuelles et l'Inami.

Les kinés réclament concrètement une revalorisation des honoraires, l'indexation complète des tarifs et la suppression de la discrimination envers les kinés non-conventionnés.

La proposition du cabinet De Block, une sorte de "déclaration d'engagements entre le gouvernement, l'administration, les mutuelles et les associations professionnelles", ne va pas assez loin, selon le président d'Axxon. "Le texte contient quelques promesses à long et moyen termes, mais à court terme, cela ne change rien. Le gouvernement a conclu un accord budgétaire et ne veut rien y changer", regrette Peter Bruynooghe, rappellant les économies récentes imposées au secteur de la santé.

Le cabinet de la ministre a fait savoir pour sa part que le texte proposé comportait également des solutions à court terme. Le tarif de la première consultation, qui dure en général plus longtemps que les autres, serait ainsi majoré de 25%, et l'indemnité de déplacement pour les visites à domicile passerait de 0,39 à 1,01 euro.

Selon le cabinet toujours, le comité de l'assurance soumettra une convention individuelle qui sera envoyée à chaque praticien. Ce texte sera voté lundi prochain au sein du même comité. Une solution devrait être trouvée puisqu'Axxon a promis qu'elle ne s'opposerait pas à une telle convention individuelle, a encore précisé le cabinet.