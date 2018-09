Dans moins de trois semaines, les électeurs sont appelés aux urnes pour élire leurs représentants communaux. Des milliers de Belges devront par ailleurs remplir le rôle d'assesseurs.



À quoi servent-ils ?

Les assesseurs peuvent ainsi être amenés à vérifier les bulletins de vote, pointer les électeurs présents sur le registre de scrutin, remplacer le président en cas d’absence de ce dernier et contribuer à la comptabilisation des bulletins et à la comptabilisation des voix des listes et des candidats. Ils devront être présents vers 7h30 et jusqu’à 13heures.

Le Code prévoit une liste de professions prioritaires : juristes, fonctionnaires, enseignants etc. Le 15 septembre au plus tard, le président du bureau communal désigne les présidents des bureaux de vote et de dépouillement communal, ainsi que les assesseurs et assesseurs suppléants du dépouillement communal. Ils sont désignés parmi les électeurs de la commune les moins âgés, ayant le jour de l’élection au moins dix-huit ans.

Pour présider le bureau communal, le président du bureau de secteur désigne par ordre de priorité : les juges (d’abord tribunal de première instance, puis les juges de paix, etc), les avocats, les notaires, les fonctionnaires de niveau A ou B, le personnel enseignant.

Que risque-t-on si on ne répond pas à la convocation ?

Les personnes convoquées qui refusent de remplir leur devoir de citoyen s’exposent à une amende d’un montant de 50 à 200 euros.

Oui. Il faut pour cela pour invoquer des raisons professionnelles, une maladie, la fréquentation scolaire, ou encore de vacances à l’étranger. En moyenne, on compterait près de 4 fois plus de convocations que de postes de présidents de bureaux, et 7 fois plus pour le rôle d’assesseur. Une manière d’anticiper les refus. Car chaque convoqué ne remplit pas, au final, la fonction d’assesseur, loin s’en faut. Reste que si le nombre d’assesseur est insuffisant le jour de l’élection, les présidents de bureau ont le droit de réquisitionner les premiers électeurs se rendent au bureau.

Quelle rémunération ?

Les assesseurs reçoivent un jeton de présence de 12,5€.

Combien d’assesseurs ?

Voici 6 ans, lors des dernières communales, le nombre d’assesseurs avoisinait les 20.000 personnes rien que pour la Wallonie. Lors des prochaines élections, ils seront davantage, selon Valérie De Bue (MR), ministre wallonne des Pouvoirs locaux. Une augmentation qui s’explique par le retour au vote papier dans 30 communes wallonnes.

Appel aux volontaires.

Pour ces élections communales de 2018 un appel aux candidats a été lancé pour constituer un listing supplémentaire, à côté des listings traditionnels.

“Le volontariat pour les assesseurs était déjà une réalité dans plusieurs communes et connaissait un succès certain, commente Valérie De Bue. Généralement, les personnes convoquées sont toujours les mêmes, scrutin après scrutin, alors que certains citoyens aimeraient exercer cette fonction et ne sont jamais sollicités.”

Il a donc été décidé d’ouvrir le jeu à tous les électeurs désireux de s’investir dans le processus électoral. “Cette initiative s’inscrit aussi dans une volonté de renforcer les liens entre le citoyen et les institutions à l’occasion des élections, qui constituent un pilier fondamental de la démocratie”, précise le cabinet De Bue.

L’administration estime à 3.000 le nombre d’assesseurs supplémentaires nécessaires, compte tenu du retour au vote papier de 30 communes wallonnes. D’après un premier coup de sonde réalisé auprès de 128 communes par le cabinet de Valérie De Bue (MR), ministre des pouvoirs locaux, plus de 1.660 assesseurs volontaires ont été comptabilisés. Elle relève notamment deux records : à Courcelles, 132 volontaires se sont manifestés et à Houyet, 90 % des bureaux sont composés de volontaires