Les écologistes tenaient un Conseil de Fédération ce soir à Namur pour faire le bilan des élections communales et provinciales. Le coprésident, Patrick Dupriez, en a profité pour déclarer qu'il quittait le poste.

"Pour des raisons strictement personnelles, j’ai aujourd’hui la conviction que je ne pourrai exercer ma mission à la hauteur de cette nécessité dans les mois qui viennent. Par respect pour vous et celles et ceux qui comptent sur nous j’ai donc décidé, après concertation avec Zakia de passer le relais du mandat que vous m’avez confié", partage Patrick Dupriez, le coprésident du parti, à ses militants. Il assurait la fonction depuis le 22 mars 2015 avec Zakia Khattabi

Dès lundi, Zakia Khattabi entamera des consultations afin de pourvoir au remplacement de Patrick Dupriez. Afin de respecter la parité entre hommes et femmes et entre Wallons et Bruxellois au sein du parti, elle proposera le 30 octobre le nom d’un homme, issu de Wallonie pour succéder à Patrick Dupriez. Ensuite, les instances d’Ecolo, réunies en assemblée générale, devront avaliser cette proposition le 9 novembre. L'équipe poursuivra le mandat actuel qui se termine après les élections de 2019.

"J’ai conscience que cette décision surprendra beaucoup et décevra certains. Je le regrette, évidemment, mais je l’ai prise en considérant aussi l’intérêt de notre parti et donc de l’écologie. C’est là ma première et essentielle préoccupation", ajoute Patrick Dupriez.

M. Dupriez a également salué les résultats de son parti à l'issue des élections: "notre responsabilité est grande à présent. Cette victoire électorale doit nous permettre de réaliser concrètement la transition écologique dans les communes et les provinces. Et une autre campagne débute sous de bons auspices, celle qui nous mènera vers les élections générales de mai 2019 et qui seront cruciales tant nous savons l'urgence de relever les défis qui nous mobilisent", a-t-il encore déclaré face aux militants.