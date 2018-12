Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ambiance était tendue ce mercredi après-midi à la commission des Relations extérieures de la Chambre. Alors que le parti nationaliste a d'entrée de jeu réaffirmé son opposition au pacte sur les migrations de l'Onu tout comme à toute forme de résolution le concernant, les autres partis ont quant à eux montré leur volonté de soutenir ce texte en taclant au passage le parti de Bart De Wever.





" La N-VA prend le pays en otage et agit comme un enfant", a ainsi déclaré Kristof Calvo (Ecolo-Groen). Une prise de position partagée par de nombreux autres députés, tous partis confondus. " Les nationalistes instrumentalisent le pacte dans leur course à l'électorat du Vlaams Belang", a ajouté le député CDH Georges Dallemagne.





Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) a d'ailleurs souligné le rapprochement entre la N-VA et le Vlaams Belang. " Nous pouvons désormais parler de 'N-VB': Nieuw-Vlaams Belang", a ironisé ce dernier. Ils ont par ailleurs été nombreux à reprocher au parti nationaliste ses prises de positions de plus en plus similaires avec celles du parti d'extrême droite, notamment concernant les migrants. Selon Raoul Hedebouw (PTB), cette volonté de coller au programme de l'extrême droite conduit la N-VA à " déshumaniser les migrants".





Le PS crée la surprise en s'abstenant





Si le refus de la N-VA était à prévoir, l'abstention du parti socialiste en a surpris plus d'un. Mais celle-ci ne tient pas tant au fait que le parti refuse de soutenir le pacte qui lui tient au contraire à coeur, mais plutôt au fait qu'il refuse qu'il y ait de quelconques réserves quant à ce dernier. Or la résolution votée aujourd'hui met en lumière certaines restrictions, d'où le retrait du PS.